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Nurdağı kesiminde savrulan otomobil tıra çarptı, üç kişi yaralandı

Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde kontrolden çıkan otomobil tıra ve bariyerlere çarptı; 3 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nurdağı kesiminde savrulan otomobil tıra çarptı, üç kişi yaralandı

Kaza detayları:

Gaziantep’te, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesimi üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobilin önce bir tıra, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durduğu bildirildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil önünde seyir halinde olan tıra çarptıktan sonra savruldu. Savrulma sonucu otomobil yol kenarındaki bariyerlere vurarak durdu. Kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar jandarma ekiplerinin yapacağı inceleme ile netleşecek.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin olarak inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve karayolu kamerası kayıtları, kaza nedeninin belirlenmesinde esas alınacak. Yetkililer, sürücü ve kazaya karışan araçların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇ

OLAY YERİ VE KAZAYA KARIŞAN ARAÇ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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