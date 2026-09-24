Öğle sonrası Erzincan ve Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden bölgeye uyarı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü açıklamasına göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışın seyri ve olası etkileri:

Tahmin edilen yağışlar bölgesel ve kısa süreli etkili olacak şekilde görülmesi öngörülüyor. Ani sağanaklar lokal su birikintilerine ve görüş mesafesinde değişimlere yol açabilir, bu nedenle dikkat gerekmektedir.

Vatandaşlara ve sürücülere öneriler:

Yetkililer, beklenen yağışlar sırasında tedbirli olunmasını; sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesini ve açık alan etkinliklerini gözden geçirmesini öneriyor.

ERZİNCAN VE BAYBURT’TA ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK BEKLENİYOR