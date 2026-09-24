Marketten çaldığı peluş ve tespihle Keçiören'de yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bir markette meydana gelen hırsızlık olayında, E.K. (19) isimli şüphelinin peluş oyuncak ve tespih çaldığı bildirildi. Olayın öğrenilmesinin ardından market çalışanları durumu polise bildirdi.

Olayın seyri:

Polis ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı çalışma sonucu E.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Market personelinin zamanında müdahalesi ve polisin hızlı müdahalesi, şüphelinin tespit edilmesini sağladı.

Şahsın kaydı ve soruşturma:

Gözaltına alınan şahsın kaynaklarda yer alan bilgilere göre 17 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı, yetkililerin incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

Ankara’da bir marketten pelüş oyuncak ve tespih çalan şahıs gözaltına alındı