Öğrencilere pompalı tüfekle saldırı: yaralı öğrenci ve babanın anlatımı

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi yakınlarında, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana gelen saldırıda 9. sınıf öğrencisi H.O. yanında getirdiği pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açtı. Olayda 11 öğrenci yaralanarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin olay öncesinde soğukkanlı yürüdüğü ve elindeki tüfeği kontrol ederek ilerlediği görüldü.

Olayın gelişimi:

Olaydan yaralı olarak taburcu edilen öğrenci K.B., saldırı anını şöyle anlattı: İlk karşılaştıklarında şüphelinin elindeki tüfeği havalı tüfek zannedip dikkate almadıklarını, daha sonra şüphelinin diğer arkadaşlara doğru ateş açtığını gördüklerini söyledi. K.B., motorun hızlanmasıyla dengesini kaybedip yere düştüğünü ve koşmaya çalışırken arkasından kendisine ateş edildiğini belirtti. Öğrencinin aktardığına göre iki el ateş sesi duyuldu; silahın tutukluk yaptığı görülmüş ve saldırgan olay yerinden kaçmış. Aileler ise daha sonra saldırganın yakalandığını bildiklerini ifade etti.

Ailelerin tepkisi ve sağlık durumu:

Yaralı K.B.’nin sol bacağında 35 saçma bulunduğu ve doku zarar görme riski nedeniyle bu saçmaların çıkarılamadığı, sağ bacağında ise 5 saçma olduğu bildirildi. Sırtından ise 5 saçma alınabildi. Oğlunun uzun süre iyileşeceğini söyleyen baba İlhan Başakçı, beş çocuğunu okutmak için zorluklara rağmen çalıştığını ve bu sonucun olmaması gerektiğini vurguladı. Başakçı, çocukların daha güvenli bir ortamda eğitim görmelerini istediklerini, yaşananın kabul edilemez olduğunu ve yetkililerden daha sıkı önlemler talep ettiklerini belirtti.

Başakçı, ailesinin eğitim hedeflerini de paylaştı: Çocuklarından birinin maliye bölümü mezunu olduğu, bir diğerinin Malatya’da tıp fakültesinde son sınıf öğrencisi olduğu, bir diğerinin yazılım mühendisliği okuduğu; yaralanan K.B.’nin ise gıda teknikerliği alanında eğitim gördüğü ifade edildi. Yüzde 40 engelli olan 50 yaşındaki işçi baba, engeline rağmen çocuklarını okutma çabasıyla dikkat çekiyor ve bu tür olayların tekrar etmemesi için takipçi olacaklarını söyledi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE ÖĞRENCİ H.O.’NUN POMPALI TÜFEKLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRIDA YARALANAN İNCİ ÜZMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ OLAY ANINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI.