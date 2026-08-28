Öğretmene saygı çağrısı: eğitim yılı 'öğretmenimi ve okulumu seviyorum' temasıyla başlasın

Türk Eğitim-Sen’den açılış haftası çağrısı:

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yönelik resmi bir talep ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk haftasının 'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum' temasıyla başlatılmasını önerdi. Geylan, gönderilen yazıda önerinin amacını; öğretmenlerin mesleki itibarını güçlendirmek, can güvenliğini sağlamak ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sunmak olarak açıkladı.

Temanın hedefleri:

Geylan, yazıda öğretmenliğin önemine vurgu yaparak, "Öğretmenlik mesleği, milletimizin istikbalini inşa eden en saygın ve stratejik kamu hizmetidir." ifadesini kullandı. Teklif, yılın açılış haftasında toplumda öğretmene yönelik saygı ve sahiplenmeyi artırmayı; veli-öğretmen ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini güçlendirecek programların hayata geçirilmesini öngörüyor. Önerilen faaliyetlerin öğretmenin mesleki kararlarına saygıyı tesis etmesi, öğrencilerde minnet ve hürmet duygusunu pekiştirmesi bekleniyor.

Türk Eğitim-Sen, konunun yalnızca cezai yaptırımlarla çözülmeyeceğini vurgulayarak, öğretmenin toplumdaki saygınlığını artıracak ve kalıcı toplumsal farkındalık oluşturacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik önlemleri ve uygulama çerçevesi:

Geylan, okullarda öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik fiziksel saldırı, tehdit ve taciz gibi olayların münferit olmaktan çıktığını; çalışma huzurunu ve can güvenliğini tehdit eden yaygın sorunlar hâline geldiğini kaydetti. Bu nedenle okul ve çevresinde öğretmenlerin can güvenliğini sağlayacak koruyucu tedbirlerin eksiksiz alınması gerektiğini bildirdi.

Öneride, mülki idare amirlikleri, belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin okul kapıları ve çevresinde gerekli koruyucu önlemleri alması; okul yöneticileri, rehber öğretmenler, memur ve destek personelinin de güvenli ve müdahalelerden uzak bir ortamda çalışmasının teminat altına alınması istendi.

Geylan, başlatılması istenen sürecin öğretmenlere yeni evrak, raporlama veya tören yükü getirmemesi gerektiğini özellikle vurguladı. Bu faaliyetlerin amaçlarının öğretmene ilave iş yükü yaratmak değil, öğretmenin yükünü hafifletmek, onu korumak ve toplum nezdindeki itibarını yükseltmek olduğunu belirtti. Uygulamaların bakanlık koordinasyonunda ve merkezi destek mekanizmalarıyla yürütülmesi talep edildi.

Türk Eğitim-Sen tarafından MEB’e gönderilen yazıda, açılış haftasının yıl boyunca sürecek bir farkındalık dönemi başlatacak şekilde planlanması; öğretmenin hakkını, hukukunu, can güvenliğini ve mesleki saygınlığını önceleyen bir dizi faaliyetle desteklenmesi önerildi.

Sendika yetkilileri, önerinin hayata geçirilmesi halinde hem okul içi ilişkilerde olumlu bir iklim yaratılacağını hem de toplumun öğretmene bakışında kalıcı bir düzelme sağlanabileceğini ifade etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI TALİP GEYLAN