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Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken şüpheli Kötekli'de yakalandı

Muğla'da Kötekli Mahallesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesinden Atatürk büstünü söken kişinin güvenlik kamerası görüntüleriyle A.A. olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken şüpheli Kötekli'de yakalandı

olayın tespiti ve yürütülen çalışmalar:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde bulunan Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünün bir şahıs tarafından yerinden sökülerek alınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin A.A. olduğu tespit edildi.

şüphelinin yakalanması ve sonrası işlemler:

Tespit edilen şahıs Kötekli Mahallesinde yakalanarak ekipler tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, konuya ilişkin olarak hakkında gerekli idari ve adli işlemlere başlandığını duyurdu.

OKULUN BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNÜ SÖKEN ŞAHIS YAKALANDI

OKULUN BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNÜ SÖKEN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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