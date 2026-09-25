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Okul töreninde çantadan çıkan silahın sahibi babası oldu

Tarsus'ta İstiklal Marşı töreninde bir öğretmenin çantada tabanca bulması üzerine polis çağrıldı; baba R.E. gözaltına alındı, çocuk, Çocuk Şube'ye götürüldü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul töreninde çantadan çıkan silahın sahibi babası oldu

Olayın ayrıntıları

Tarsus'un Akşemsettin Mahallesindeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda, İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmenin 1. sınıf öğrencisi A.E. (7)'nin çantasında tabanca olduğunu fark etmesiyle olay ortaya çıktı. Durum okul yönetimine bildirildi ve polis ekiplerine haber verildi.

Fark edilme anı:

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri çantadaki silahla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sürecinin devam ettiği sırada, silahın sahibi olduğu belirtilen çocuğun babası R.E. gözaltına alındı.

Baba ve soruşturma:

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi. Çantasında tabanca bulunan A.E., işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 7 YAŞINDAKİ A.E.’NİN ÇANTASINDAN TABANCA ÇIKTI....

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 7 YAŞINDAKİ A.E.’NİN ÇANTASINDAN TABANCA ÇIKTI. OLAYLA İLGİLİ ÖĞRENCİNİN BABASI R.E. GÖZALTINA ALINIRKEN, ÇOCUK ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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