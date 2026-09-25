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OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım

OMÜ, sürdürülebilir kampüs hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusunu tamamladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Aslı Han

OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım

Başvuru süreci ve amaç

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısını göz önüne alarak sürdürülebilir kampüs yaklaşımını güçlendirmek amacıyla Mavi Su Verimliliği Belgesi için başvuru sürecini tamamladı. Süreç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği ve Su Verimliliği Yönetmeliği çerçevesinde ilerletildi ve üniversitenin kurumsal altyapısının su yönetimi açısından geliştirilmesini hedefliyor.

Değerlendirme ve hazırlık adımları:

Başvuru kapsamında OMÜ’de mevcut su kullanımının ayrıntılı değerlendirmesi yapıldı ve su kullanımının izlenmesi için yöntemler belirlendi. Kurum, su verimliliği için somut hedefler koydu; aynı zamanda farkındalık çalışmaları planlanarak öğrenciler, akademik ve idari personel arasında su tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı. Uygulamaya yönelik adımlar arasında su tasarrufunu destekleyen pratik önlemler ve altyapı iyileştirmeleri yer aldı.

Kampüs yaşamına yansıyacak uygulamalar:

OMÜ, su yönetimini yalnızca teknik bir düzenleme olarak görmüyor; suyu kampüs kültürünün bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Başvuru süreciyle paralel olarak sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği çalışmaları su verimliliği yaklaşımlarıyla bütünleştiriliyor. Bu kapsamda atılacak adımlar, kampüsü iklim değişikliğine daha dirençli ve kaynaklarını daha etkin kullanan bir modele doğru taşıyacak.

Küresel ve kurumsal önem

İklim değişikliği, yağış rejimlerindeki değişimler ve artan kuraklık riski, su güvenliğini ulusal ve küresel düzeyde öncelikli hale getiriyor. OMÜ’nün başvurusu, üniversitelerin eğitim ve araştırma rolleri dışında sürdürülebilir yaşam modellerinin geliştirildiği uygulama alanları olarak da önemini vurguluyor. Üniversite, suyun paylaşılan ve korunması gereken bir değer olduğu anlayışını kampüs yaşamının her alanına yaymayı ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ ARTAN BASKISINA...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ ARTAN BASKISINA KARŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA MAVİ SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ HAZIRLIK VE BAŞVURU SÜRECİNİ TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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