okullar açıldı, enfeksiyon artışı panik değil; uzman önerileriyle açıklıyor

okullar açılmasıyla artan enfeksiyonlar: uzman ne diyor?

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda boğaz ağrısı, ateş, öksürük, kusma, ishal ve döküntü bildirimlerinde artış gözlemleniyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nafiz Koçak bu tablonun tek başına yeni bir salgın anlamına gelmediğini, değerlendirme için epidemiyolojik veriler ile sürveyans sonuçlarının birlikte ele alınması gerektiğini vurguluyor. Çocukların yoğun ve kapalı ortamlarda daha uzun süre bir arada bulunması, bulaşıcı ajanların yayılımını kolaylaştıran temel unsur olarak öne çıkıyor.

okul ortamının bulaşma dinamikleri:

Okullarda sınıflar, servisler, oyun alanları ve ortak kullanım alanları çocukların uzun süre yakın temas halinde olduğu mekanlar. Prof. Dr. Koçak bu ortamların solunum yoluyla bulaşan virüsler için uygun zemin oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle havalandırmanın yetersiz olduğu sınıflarda bulaş riski artıyor; TOBB İklimlendirme Meclisi’nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum’da yaptığı ölçümler sınıflarda karbondioksit (CO2) seviyelerinin 5 bin ppm’e kadar çıktığını ortaya koydu. Kabul edilebilir seviye 750-1000 ppm olarak ifade edilirken, CO2 seviyesinin 1000 ppm’in üzerinde olmasının karar verme performansını orta derecede, 2 bin 500 ppm’in üzerine çıkmasının ise yüksek derecede düşürdüğü bildiriliyor. Bu durum sadece öğrenmeyi olumsuz etkilemekle kalmıyor; yakın mesafe nedeniyle çocukların birbirlerinin üst solunum yolu mikrobiyotasından etkilenmesini kolaylaştırıyor.

hangi enfeksiyonlar daha sık görülüyor ve belirtiler nelerdir:

Okul dönemiyle birlikte dolaşıma giren farklı virüsler benzer başlangıç belirtileriyle kendini gösterebiliyor. Prof. Dr. Koçak, tek bir belirtiyle (boğaz ağrısı, kusma, ateş gibi) hastalığın etkeninin belirlenemeyeceğine dikkat çekiyor. Soğuk algınlığı çok sayıda solunum yolu virüsünden kaynaklanabilirken, influenza özellikle kış aylarında daha belirgin hale geliyor ve çocuklarda yetişkinlere göre bulantı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal belirtiler daha sık görülebiliyor.

Son dönemde küçük yaştaki çocuklarda öne çıkan hastalıklardan biri de el-ayak-ağız hastalığı. Enterovirüslerin neden olduğu bu enfeksiyon, ateş, halsizlik, iştahsızlık ve boğaz ağrısıyla başlayabiliyor; ardından ağız içi ağrılı yaralar ve el-ayak ile bazen diz, dirsek, kalça ve gövde gibi bölgelerde döküntüler ortaya çıkabiliyor. Hastalık adındaki bölgelerin tamamında döküntü olması şart değil; yaz sonu ve sonbahar başında daha sık görülmesi olağandır. Bu nedenle benzer belirtiler gösteren çocukların değerlendirilmesi önem taşıyor.

veliler ve okullar için pratik öneriler:

Prof. Dr. Koçak, enfeksiyon kontrolünde hem ailelerin hem de okulların sorumlulukları olduğuna işaret ediyor. El hijyeni, düzenli havalandırma ve hasta çocukların yakın temastan uzak tutulması bulaşın azaltılmasında temel önlemler olarak öne çıkıyor. Özellikle tuvalet sonrası, yemek öncesi ve okuldan eve gelince ellerin su ve sabunla yıkanması öneriliyor. Sınıfların teneffüslerde düzenli olarak havalandırılması, ortak kullanılan yüzeylerin temizliği ve kişisel eşyaların paylaşılmaması da önem taşıyor.

Çocuğun okula gönderilip gönderilmeyeceği kararında sadece ateşin varlığına bakılmamalı; çocuğun genel durumu, hastalığın türü, bulaştırıcılık dönemi ve okulun sağlık politikaları birlikte değerlendirilmeli. Prof. Dr. Koçak özellikle aktif kusma ve ishal, yüksek ateş, belirgin halsizlik veya yaygın döküntü gibi durumlarda çocuğun evde dinlenmesi ve hekim tarafından değerlendirilmesinin uygun olduğunu bildiriyor. El-ayak-ağız hastalığında bulaş yakın temas, tükürük, solunum salgıları, dışkı ve döküntü sıvıları aracılığıyla gerçekleşebildiği için yakın teması azaltmak ve yüzey temizliğine dikkat etmek gerekiyor.

Sonuç olarak, okulların açılmasıyla görülen enfeksiyon artışı her yıl karşılaşılan bir durum. Burada asıl hedef panik değil, bulaş zincirini kıracak basit ve uygulanabilir alışkanlıkları günlük yaşama yerleştirmek olmalı. Havalandırma ve el hijyeni en düşük maliyetli ancak etkili müdahaleler arasında yer alıyor; ağır veya uzayan belirtilerde ise zamanında tıbbi değerlendirme gereklidir.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. NAFİZ KOÇAK