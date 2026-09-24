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On yıl sonra dükkanında yakalandı: 'esnafım, herkes beni tanır' dedi

Kocaeli polisleri, 10 yıldır firari ve 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K.'yi Beylikdüzü'ndeki dükkanında yakaladı; zanlı kelepçe istemedi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

On yıl sonra dükkanında yakalandı: 'esnafım, herkes beni tanır' dedi

Yakalanma ve polis müdahalesi:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 10 yılı aşkın süredir firari olan B.K.'nin izine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda zanlının İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki dükkanında bugün gözaltına alındı. Polis ekipleri kelepçe takma girişiminde bulunduğunda B.K. itiraz ederek 'Takmasak olur mu, esnafım, herkes beni tanır' dedi; ekipler şahsa kelepçe takarak işlemlerini gerçekleştirdi.

Suçlamalar ve kesinleşmiş ceza:

Savcılık ve adli kayıtlara göre, şüpheli hakkında 3 ayrı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 5 ay, 2 ayrı resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 54 bin 500 TL para cezası bulunuyor. B.K.'nin yakalama kararı 22 Haziran 2016 tarihinden beri devam ediyordu; bu nedenle yaklaşık 10 yıldır firariydi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahsın adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonun devamı:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yakalamaya ilişkin olayın soruşturulması ve adli süreç ilgili birimlerle yürütülüyor.

KOCAELİ’DE 10 YILI AŞKIN SÜREDİR FİRARİ OLARAK ARANAN, DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK...

KOCAELİ’DE 10 YILI AŞKIN SÜREDİR FİRARİ OLARAK ARANAN, DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA 8 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, İSTANBUL'DA DÜKKANINDA YAKALANDI. KELEPÇE TAKILMASINI İSTEMEYEN ZANLI POLİSLERE "ESNAFIM, HERKES BENİ TANIR" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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