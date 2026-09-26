Ören sahili'nde yeni rota: ayakta kürek sörfü tutkuya dönüştü

Ören sahili'nde ayakta kürek sörfü hızla yaygınlaşıyor:

Ören Sahili (Burhaniye, Balıkesir) son dönemde sörf yapanların sayısında artışa sahne oluyor; özellikle ayakta kürek sörfü (stand-up paddle) sporunun ilgi gördüğü belirtiliyor.

Büyümenin arka planı:

Ayakta kürek sörfü, genellikle dalgasız deniz, göl veya sakin nehirlerde yapılan bir su sporu olarak biliniyor; bu nedenle yeni başlayanlar ve amatörler için erişilebilir bir seçenek sunuyor. İstanbul'dan gelen iki çocuk babası 52 yaşındaki Kaan Tuna, geçen yaz tek tük görerek heveslendiği spora bu yaz daha sık başladığını ve bunun zaman içinde tutkuya dönüştüğünü aktarıyor. Tuna, deneyiminin sahildeki diğer spor dallarıyla da ilişkilendiğini ve kişisel olarak kürek ile kano sporlarıyla daha önce amatörce ilgilendiğini vurguluyor.

Topluluk ve çağrı:

Tuna, sporu özellikle gençlere ve 'genç kalmak isteyenlere' alternatif bir aktivite olarak tavsiye ediyor ve herkesi sahile davet ediyor. 'Tamamen bir hobi olarak başladığım bu spor bende tutkuya dönüştü.' ve 'Herkesi Ören Sahili'ne bekliyorum' sözleri, bölgedeki hareketliliğin ve yeni katılımların işareti olarak öne çıkıyor.

Ören Sahili'nin sakin suları, düşük giriş eşiği ve ekipman erişimi, ayakta kürek sörfünü popüler kılıyor; bu da bölgedeki sporcu sayısının artmasına katkı sağlıyor. Yerel topluluğun ilgisi devam ettikçe, sahildeki faaliyetlerin çeşitlenmesi ve yeni meraklıların katılması bekleniyor.

KÜREK SÖRFÜ YAPAN KAAN TUNA