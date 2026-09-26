Eşeği Karakaçan'la köy köy kitap taşıyan adamın hikayesi

Eşeği Karakaçan'la yollara düşen bir proje

Almanya'da işçi olarak çalışan ve memleketi Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dünyaya gelen Ersin Bilge (63), çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek 2019'da "Eşekle Gelen Dostoyevski" projesini başlattı. Eşeği Karakaçan'ın sırtında Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar ile defter ve kalem taşıyan Bilge, bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 18 bin köy çocuğuna ulaştı.

Eflani buluşması: okullarda coşku ve sürpriz

Proje kapsamında Bilge son olarak Karabük'ün Eflani ilçesindeki Atatürk İlkokulu ile Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu'nu ziyaret etti. Eşeğin sırtında getirilen kitap, defter ve kalemleri gören öğrenciler şaşkınlık ve mutluluk yaşadı; dağıtılan kırtasiye malzemeleri sınıflarda sevinç yarattı. Bilge'nin bu ziyaretine Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın de eşlik etti.

Hedef: eşit eğitim fırsatları ve kültürel miras

Bilge, projenin temel amacını şöyle özetliyor: "Bir çocuğun çantasında ne varsa diğerinde de olsun." Çocuklar arasındaki eğitim imkânlarının eşitlenmesine katkı sunmayı amaçlayan gezgin proje, aynı zamanda Bilge'nin vurguladığı gibi bu topraklardaki dervişlik kültürünü yeniden hatırlatmayı hedefliyor. Bilge, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana ve Ahmet Yesevi gibi isimleri çocuklara sevgi diliyle tanıtmayı önemsediğini belirtiyor.

Sağlığı el verdiği sürece köy köy, şehir şehir gezmeye devam edeceğini söyleyen Bilge, "Bedenim Avrupa'da, ruhum bu ülkede" diyor ve hayalini şöyle paylaşıyor: "Amacım; bu ülkeden çıkan bir çocuğun edebiyat, fizik, matematik veya tıp alanında dünyaya damga vurması."

Bilge'nin yol ve gönül hikâyelerini anlattığı üç kitabı da bulunuyor: "Eşekle Gelen Dostoyevski", "Yüreğine Akanlar" ve "Yol Öyküleri". Karakaçan'la taşıdığı kitaplar ve dağıttığı kırtasiye malzemeleri, köy çocuklarının eğitimine doğrudan katkı sağlamayı sürdürüyor.

Eşeğiyle kitap taşıyor, köy çocuklarının hayallerine ışık oluyor