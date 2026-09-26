Muş'ta havuzdan olimpiyat hayaline: küçük yüzücüler büyük hedeflerle antrenman yapıyor

Program ve hedefler:

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında Muş'ta açılan yüzme kursları, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yoğun katılımla sürüyor. Kurslarda hem temel hem de ileri düzey eğitim veriliyor; amaç çocuk ve gençleri yüzme sporuna yönlendirerek yetenekli sporcuları yetiştirmek ve bölge sporunu ileri taşımak.

Kurslarda antrenörler Çetin Kabul ve Yunus Akan gözetiminde yürütülen çalışmalarda, sporcular teknik geliştirme, performans artışı, su güvenliği ve doğru yüzme alışkanlıkları üzerine programlı eğitim alıyor. Antrenman temposu yoğun; haftanın 5 günü, günde 2 saat düzenlenen seanslarla sporcular hazırlanıyor.

Eğitimin içeriği ve destekler:

Antrenmanlar teknik yüzme çalışmaları, dayanıklılık antrenmanları ve su güvenliği eğitimlerini kapsıyor. Antrenörler, yüzme becerisinin yanı sıra disiplin, düzen ve takım ruhu gibi kazanımların da altını çiziyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve şube yöneticilerinin sağladığı destek, programın sürdürülebilirliği açısından vurgulanıyor; antrenörler bu katkılar için İl Müdürü ve şube müdürlerine teşekkür ediyor.

Programın bir diğer hedefi de çocukları çevresel etkenlerden ve olumsuz alışkanlıklardan uzak tutmak; spor aracılığıyla sosyal bağların güçlenmesi ve gençlerin fiziksel direnç kazanması hedefleniyor.

Genç sporcuların deneyimleri:

Asmin Mina Aktan kursa katılma amacını hedeflerine ulaşmak şeklinde özetliyor: 'Buraya sadece hobi için değil, hedeflerimize ulaşmak için geliyoruz.' Asmin, antrenmanların Yarı Olimpik havuzda yapıldığını ve haftanın 5 günü, günde 2 saat çalıştıklarını belirtiyor.

Zümra Güneş 11 yaşında; antrenmanların kendisine dayanıklılık kazandırdığını söylüyor ve 11 yaş kategorisinde 42 saniye yüzdüğünü paylaşıyor. Zümra, antrenörlerine teşekkür ederek denemelerde ve derslerde aldıkları katkıya dikkat çekiyor.

Hüma Kemiksiz ise yüzme sayesinde sosyal ilişkilerinin güçlendiğini, arkadaşlarıyla birlikte yarışlara katılmanın ve birbirlerini desteklemenin motivasyon sağladığını ifade ediyor. Yüzmenin disiplin ve düzen kazandırdığını vurgulayan Hüma, gençlere yüzmeyi öneriyor.

Eslem Didem Karaoğlan (10 yaş) günlük 2 saatlik antrenmanlarla kendini geliştirdiğini, yarışlara katıldığını ve şu anda Antalya'da düzenlenecek yarışmalara hazırlandığını belirtiyor. Eymen Doğan da haftanın 5 günü antrenmana geldiğini, çalışmaların çok iyi geçtiğini ve ili en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini aktarıyor.

Rümeysa Basman 5 yıldır yüzme antrenmanlarını sürdürüyor; haftanın 5 günü, günde 2 saatlik programla çalıştıklarını, en büyük hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu ve Muş'u, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söylüyor. Feyza Özden ise geçen yıl kendi yaş kategorisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde birinci olduğunu hatırlatarak, olimpiyat şampiyonu olma hayalini paylaşıyor.

Genç ve yetenekli sporcuların antrenörleriyle birlikte yürüttüğü düzenli çalışma, Muş'ta yüzme sporunun tabana yayılmasına ve ileride ulusal/uluslararası başarılar getirebilecek sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor. Kurslar, teknik eğitim ve sosyal gelişimi bir arada sunarak ildeki spor kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

MUŞ’TA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) SPOR OKULLARI KAPSAMINDA AÇILAN YÜZME KURSLARINA ÇOCUK VE GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR.