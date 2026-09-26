Orhan Okulu finalde taçlandı: yağlı güreş cumhurbaşkanlığı kupası

final ve sonuç:

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapıldı. Organizasyona 8 başpehlivan ve toplam 84 pehlivan katıldı. Turnuvanın finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı eleyen Orhan Okulu karşılaştı.

Yaklaşık iki saat süren başpehlivanlık mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek kupanın sahibi oldu. Başaltı A kategorisinde şampiyon olan Necip Al ise elde ettiği başarıyla başpehlivanlığa yükseldi.

tören ve protokol:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final müsabakasını izlemek üzere Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi.

Şampiyon Orhan Okulu'ya kupasını ve şampiyonluk kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş takdim etti.

diğer kategorilerde kazananlar:

Başaltı: Kerem Kahya

Büyük Orta: Caner Arslan

Küçük Orta Büyük Boyu: Melih Özdemir

Küçük Orta Küçük Boyu: Alper Çelik

Deste Büyük Boyu: Can Ergen

Deste Orta Boyu: Yiğit Aktaş

Deste Küçük Boyu: Kadir Buğra Dikik

Ayak Boyu: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Orhan Okulu şampiyon oldu.