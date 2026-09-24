Dolar 48,8515 +0,04%
Euro 55,6845 +0,04%
Bist 12.995,40 -1,94%
Altın Gram 6.742,16 -0,60%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 104,63 +1,50%
--°

Ortahisar'daki toprak göçmesi iş kazası olarak değerlendirildi

Trabzon Valiliği, Ortahisar'daki toprak göçmesinin 'heyelan' değil, kişinin çalışma sırasında meydana gelen göçük/iş kazası olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ortahisar'daki toprak göçmesi iş kazası olarak değerlendirildi

Valilikten yazılı açıklama

Trabzon Valiliği, Ortahisar ilçesinde bugün bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın doğa kaynaklı bir afet anlamı taşıyan ifadelerle aktarılmasının yanlış algıya yol açtığı vurgulandı.

valiliğin değerlendirmesi:

Açıklamada, olayın kişinin çalışma/kazı faaliyeti yürüttüğü sırada toprak kütlesinin göçmesi sonucu meydana geldiği belirtildi ve şu ifadeye yer verildi: "Mevcut bilgiler çerçevesinde olayın çalışma sırasında meydana gelen göçük/iş kazası niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir."

basın ve başlık uyarısı:

Valilik, haber başlıklarında kullanılan "heyelan", "felaket" ve benzeri doğal afet çağrışımı yapan ifadelerin olayın gerçek oluş biçimini yansıtmadığına dikkat çekti. Açıklamada, bu tür başlıkların düzeltilmesinin önem arz ettiği ve haber metinlerinde de olayın kişinin çalışma yaptığı sırada meydana gelen toprak göçmesi bağlamında aktarılmasının rica edildiği belirtildi.

(BK-ÖS-Y)

Trabzon Valiliği&#039;nden &quot;Heyelan değil, iş kazası&quot; açıklaması

Trabzon Valiliği'nden "Heyelan değil, iş kazası" açıklaması

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Parklar yenileniyor: Davutlar'da oyun grupları güvenli hale getirildi
images

Koçarlı'nın üç mahallesine doğalgaz müjdesi
images

Tarsus'ta botoks uygulaması sonrası üç kadın hastaneye kaldırıldı
images

Bolvadin'de 105. yıl: birlik içinde şehitler saygıyla anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da tarama yapıldı: Şanlıurfa depreminin bölgedeki etkisi yok

Kriz döneminde itibarın anahtarı: doğru ve hızlı bilgi

Jaylen Nowell: Beşiktaş'ı Euroleague'de en iyi konuma taşımak için savaşacağız

ATSO üyesinin işini büyütecek yönetim vaadi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği