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Osmangazi'de Feyyaz Alptuğ anısına gençler dostluk için sahaya indi

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Feyyaz Alptuğ Memişoğulları anısına Futbol Dostluk Turnuvası, 16 amatör kulüp ve yaklaşık 250 2015 doğumlu çocukla başladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:13

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmangazi'de Feyyaz Alptuğ anısına gençler dostluk için sahaya indi

Osmangazi'de anı turnuvası başladı

Osmangazi Belediyesi, genç yaşta kaybettiği meclis üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları anısını yaşatmak için düzenlenen Feyyaz Alptuğ Memişoğulları Anısına Futbol Dostluk Turnuvasının açılışını gerçekleştirdi. Gündoğdu Futbol Sahası'nda başlayan organizasyon, sporun birleştirici gücünü çocukların coşkusu ile buluşturmayı amaçlıyor.

Turnuva düzeni ve katılımcılar:

Turnuvada Osmangazi'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin 2015 doğumlu sporcularından oluşan 16 takım mücadele ediyor. Organizasyona yaklaşık 250 çocuk katıldı ve karşılaşmalar iki gün boyunca devam edecek. İlk gün başlayan müsabakalar centilmenlik çerçevesinde geçerken tribünlerdeki ilgi ve genç sporcuların heyecanı turnuvaya renk kattı.

Açılış programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, protokol üyeleri, siyasi parti ve spor camiasının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Aydın, açılış öncesi oynanan karşılaşmanın başlama vuruşunu yaparak turnuvayı resmen başlattı.

Başkanın ve ailenin mesajları:

Başkan Erkan Aydın turnuvanın açılışında duygu ve düşüncelerini paylaşarak, Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın hatırasını sporla yaşatmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Aydın, Alptuğ için şunları söyledi: Alptuğ gerçekten bizim çok değerli bir kardeşimizdi. Bursaspor’da defalarca yönetimlerde yer aldı, en son kongrelerde divan başkanlığı yaptı. Osmangazi Belediye Meclisi’nde de birlikte çalışma fırsatı bulduk. Genç yaşına rağmen çalışkanlığıyla bizlerde çok önemli izler bıraktı. Bir kez daha mekanı cennet olsun; geride kalan ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Turnuvanın taşıdığı anlamı da anlatan Aydın, Bugün başlangıcını yaptığımız turnuvada yaklaşık 250 çocuğumuz ve 16 spor kulübümüz bir araya geliyor. Çocuklarımız burada ter dökerken Alptuğ’u da sporla anmış olacağız. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız, neredeyse standart bir futbol sahası ölçülerindeki bu tesiste sporun birleştiriciliğini, kardeşliğini ve centilmenliğini hep birlikte yaşayacağız. Bütün sporcularımıza, hocalarımıza, emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Yarın akşam da final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreninde yine burada olacak ve Alptuğ kardeşimizi hep birlikte yad edeceğiz şeklinde konuştu.

Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın babası Ahmet Memişoğulları da duygularını paylaştı ve yaptığı konuşmada oğlunun sporcu kimliğine vurgu yaptı: Benim için çok zor bir konuşma. Oğlum Feyyaz Alptuğ, sporcu kimliğiyle tanınırdı. Bursaspor’da farklı dönemlerde yöneticilik yaptı, birkaç kongrede de divan başkanlığı görevini üstlendi. Sporcu olarak yetişti, ruhu şad olsun. Bu pırıl pırıl çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor apayrı bir unsur. Onları sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan koruyabilmek adına böyle tesisler hem Bursa’mız hem de ülkemiz için çok önemli. Erkan Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sadece bu tesiste değil, daha önce açtığı tesislerde de binlerce çocuğumuz spor yapıyor. Daha yapacağı spor tesislerinin olduğunu da biliyorum. Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yeni tesislerin açılmasını heyecanla bekliyoruz.

Açılışın ardından oynanan karşılaşmada başlama vuruşunu yapan Başkan Aydın ile birlikte sahadaki coşku ve mücadele izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Turnuva takvimi ve kapanış:

İki gün sürecek organizasyon, 21 Ağustos Cuma günü oynanacak müsabakalarla devam edecek. Turnuva, saat 19.30'da düzenlenecek ödül töreni ile sonlanacak. Osmangazi Belediyesi, bu tür etkinliklerle Feyyaz Alptuğ Memişoğulları adını sadece bir tesisle sınırlı tutmayıp sahaya çıkan çocukların anılarında, kurulan dostluklarda ve paylaşılan değerlerde yaşatmayı hedefliyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN MECLİS ÜYESİ FEYYAZ ALPTUĞ MEMİŞOĞULLARI’NIN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN MECLİS ÜYESİ FEYYAZ ALPTUĞ MEMİŞOĞULLARI’NIN AZİZ HATIRASINI, ÇOCUKLARIN HEYECANI VE SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE YAŞATIYOR. DOSTLUK, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA DUYGULARINI YEŞİL SAHAYA TAŞIYAN FEYYAZ ALPTUĞ MEMİŞOĞULLARI ANISINA FUTBOL DOSTLUK TURNUVASI, OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN VE SPOR CAMİASININ GENİŞ KATILIMIYLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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