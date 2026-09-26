Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Osmaniye Bahçe'de virajı alamayan otomobil yol kenarına devrildi

Osmaniye Bahçe Buğdacık'ta virajı alamayan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi; 1 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye Bahçe'de virajı alamayan otomobil yol kenarına devrildi

Osmaniye Bahçe'de virajı alamayan otomobil yol kenarına devrildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Buğdacık köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

kaza yeri ve yaralı:

Kaza sırasında araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen devrilme sonucu araç içinde sıkışmadan yaralandı. Olayda 1 kişi hafif yaralandı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’NİN BAHÇE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YOL KENARINA...

OSMANİYE’NİN BAHÇE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YOL KENARINA DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor
images

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı