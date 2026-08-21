Öz işim Düzce: azmimilli'de mahalleyi dinleyip altyapı taahhüdünü yineledi

Başkan Özlü Azmimilli'de mahalle sohbetlerini sürdürdü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Azmimilli Mahallesi'ndeki mahalle sohbetinde vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve devam eden altyapı projeleri hakkında bilgi verdi. Küçüksu Parkı'nda gerçekleştirilen buluşmaya başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve AK Parti teşkilatı yöneticileri de katıldı. Özlü, toplantının amacının nutuk atmak değil, vatandaşları dinlemek ve iletilen talepleri sahada çözüme kavuşturmak olduğunu vurguladı.

Mahalle toplantılarının kapsamı ve 100 proje taahhüdü:

Yerel seçim öncesinde 64 mahalle için hazırladıkları 100 proje sözüne ve bunun bir kitap halinde halka sunulmuş olmasına değinen Özlü, projelerin icraatına başlandığını ve bunların %45'inin tamamlandığını söyledi. "Önümüzde halen yapmakta olduğumuz ve yapacağımız 55 proje var" diyen Başkan, belediye yönetiminin üç temel hedefinin; mahalleleri dinlemek, sorunları yerinde tespit etmek ve talepleri hızlı şekilde çözmek olduğunu belirtti.

Özlü toplantıda, "Ben bu akşam buraya size nutuk atmaya gelmedim. Sizi dinlemeye geldim, yaptıklarımı anlatmaya geldim, sizlerin isteklerini taleplerini arkadaşlarımla beraber dinleyip çok kısa sürede yerine getirmek için geldim" sözleriyle yaklaşımını özetledi.

Su şebekesi ve arıtma yatırımı:

Başkan Özlü, Düzce'de hem 1999 hem 2022 depremlerinin altyapıda tahribat yaratığını ifade ederek içme suyu şebekesinin büyük ölçüde yenilendiğini anlattı. Şehrin içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının %54 olduğunu vurgulayan Özlü, bu nedenle çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Projenin finansmanında 45 milyon euro tutarında Dünya Bankası kredisi bulunduğunu, kredinin 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli olduğunu aktardı.

Mevcut arıtma tesisinin kapasitesinin günlük 25 bin metreküp olduğunu, yeni kurulan arıtma tesisinin kapasitesinin ise günlük 130 bin metreküp olacağını belirterek, arıtma yatırımı maliyetinin 1,5 milyar TL olduğunu söyledi. Ayrıca şebekeye döşenen yeni boruların 100 yıl ömrü bulunduğunu ifade ederek; hedeflerinin uzun vadeli ve kalıcı altyapı kurmak olduğunu kaydetti.

Yol, asfalt ve bütçe taahhüdü:

İçme suyu şebekesi çalışmaları kapsamında bugüne kadar 31 km kazı yapıldığını aktaran Özlü, kazı yapılan yerlerin onarımının ve asfaltlanmasının işi üstlenen firmanın sorumluluğunda olduğunu söyledi. Bağlantılar tamamlanmadan yolların yeniden asfaltlanmasının doğru olmadığını vurguladı.

Asfalt ve kaldırım yatırımları için belediye bütçesinden 2026 yılı için yaklaşık 500 milyon lira ayırdıklarını, ihalelerin tamamlanıp çalışmaların başladığını belirten Başkan Özlü, "Benim görev sürem bitmeden bu şehirde asfaltlanmamış bir tek cadde, bir tek sokak kalmayacak" diyerek kesin kararlılığını ifade etti.

Toplantıda halkın yönelttiği sorulara da yanıt veren Özlü, iletilen taleplerin not alınıp ilgili birimlere talimat verildiğini belirtti. Azmimilli buluşması sırasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ikramlarda bulundu; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü gençlere sportif etkinlikler, Çocuk Üniversitesi ise çocuklara boyama çalışmaları sundu. Başkan Özlü, sözlerini "Günde 16 saat çalışıyorum. Benim bütün işim gücüm, fikrim, öz işim Düzce'dir" ifadeleriyle sonlandırdı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA AZMİMİLLİ MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.