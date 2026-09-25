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Palandöken'de gece yarısı 5. kat yangını paniğe yol açtı

Erzurum Palandöken'de 01.30'da 5'inci kattaki dairede yangın çıktı; üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi, can kaybı yok.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Palandöken'de gece yarısı 5. kat yangını paniğe yol açtı

Palandöken'de 5'inci kat dairesinde çıkan yangın korku yarattı

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Yıldırım Sokak'ta, saat 01.30 sıralarında 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve yoğun duman kısa sürede binanın üst katlarını etkiledi; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Tahliyeler ve müdahale:

İhbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin koordinesinde yangın merdiveni kullanılarak güvenli biçimde tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekletildi.

Hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelen dairede yangın esnasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle sakinleri ve yetkililer de benzer olaylara karşı tedbirlerin önemine dikkat çekti. İtfaiye müdahalesinin zamanında olması, olası kayıpların önlenmesinde belirleyici oldu.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 5’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN...

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 5’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU. YOĞUN DUMAN NEDENİYLE ÜST KATLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNCE TAHLİYE EDİLİRKEN, YANGINDA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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