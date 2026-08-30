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Park halindeki traktör kendi kendine çalışıp alev aldı, saman ve hayvanlar zarar gördü

Antalya Serik'te elektrik aksamındaki kısa devre sonucu sürücüsüz çalışan traktör alev alarak saman balyalarını yaktı; bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:08

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Park halindeki traktör kendi kendine çalışıp alev aldı, saman ve hayvanlar zarar gördü

Park halindeki traktör yangın çıkardı

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta dün meydana gelen olayda, evin önünde park halinde bulunan bir traktörün elektrik aksamında oluşan kısa devre sonrası sürücüsüz olarak çalışıp hareket ettiği ve motor kısmından alev aldığı bildirildi.

yangının başlangıcı ve yayılışı:

İhbarlara göre; traktördeki kısa devre, aracın kendi kendine çalışmasına neden oldu. Araç ilerlerken motor bölümünden alev alan traktörden sıçrayan kıvılcımlar çevrede istiflenmiş saman balyalarına ulaştı. Samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı ve yangının etkili olduğu alanda bulunan bazı büyükbaş hayvanlar alevlerin arasında kalarak yaralandı.

müdahale, hasar ve görüntüler:

Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Yangın sonucunda traktör kullanılamaz hale geldi; saman balyalarında ve hayvanlarda hasar meydana geldiği bildirildi. Traktörün sürücüsüz şekilde ilerleyip alev topuna dönme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

YANGIN SONUCUNDA TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, TRAKTÖRÜN KENDİ KENDİNE ÇALIŞIP İLERLEDİĞİ VE...

YANGIN SONUCUNDA TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, TRAKTÖRÜN KENDİ KENDİNE ÇALIŞIP İLERLEDİĞİ VE ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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