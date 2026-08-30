Malatya Park'ta 30 Ağustos coşkusu bando konseriyle yaşandı

Malatya Park'ta 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konser, yoğun ilgi gördü. Alışveriş merkezinin ortak alanları Türk bayraklarıyla donatılırken, ziyaretçiler bando performansını coşkuyla izledi.

Bando konseri ve halkın eşlik etmesi:

Etkinlikte sahne alan 2. Ordu Bando Komutanlığı, zafer şarkıları ve marşlardan oluşan bir repertuvar sundu. Bandonun ezgilerine vatandaşlar sık sık eşlik ederken konser, renkli ve canlı görüntülere sahne oldu; izleyiciler zaman zaman marşları hep birlikte seslendirdi.

Protokol jesti ve kapanış:

Konserin sonunda çalan müziğin ardından, Vali Yardımcısı Osman Kurt ile Malatya Park AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç bando yetkililerine teşekkür mahiyetinde çiçek takdim etti. Etkinlik, kentteki bayram coşkusunu pekiştirerek gün boyunca süren kutlamaların önemli bir parçası oldu.

MALATYA PARK AVM’DE 30 AĞUSTOS ZAFER COŞKUSU