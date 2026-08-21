Pazarda babasının eli ayağı olan 10 yaşındaki Azra'nın gündelik mesaisi

Pazarda erken başlayan mesai:

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Azra Derya Çelik, babasının sağlık sorunları nedeniyle pazar tezgâhında çalışarak aile bütçesine katkı veriyor. 52 yaşındaki Adem Çelik'in böbrek, şeker ve tansiyon rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi görmesi, küçük Azra'nın sorumluluklarını erken yaşta üstlenmesine neden oldu. Okulların tatil olduğu dönemlerden itibaren sabahın ilk saatlerinde pazara gelip tezgâhı kuran Azra; mısır unu, tereyağı, kabak, pırasa ve fasulye gibi yöresel ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

Günlük rutin ve müşterilerle ilişkisi:

Azra, pazara geldiğinde önce tezgâhı düzenliyor, ürünleri hazırlıyor ve gelen müşterilere ürünleri tanıtıyor. Başlangıçta çekingen olduğu günleri geride bıraktığını söyleyen genç öğrenci, müşterilerle kurduğu iletişim sayesinde rahatladığını ve pazarda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Babama yardım ettiğim için kendimi çok iyi hissediyorum sözleri Azra'nın motivasyonunu özetliyor; elde ettiği küçük gelirleri ise okul ihtiyaçları için biriktiriyor.

Müşteriler zaman zaman küçük harçlıklar veya para üstü vermiyor; bu jestler çevrede takdir topluyor. Ancak aile, bu tür desteklerin doğru kullanılmasına özen gösteriyor ve gereksiz harcamaları sınırlamaya çalışıyor.

Ev içi sorumluluklar ve ailenin sağlık süreci:

Pazar günleri dışındaki zamanlarda Azra, köyde annesine yardım ediyor; ahır işleri, inek sağımı ve ürün hazırlığı gibi görevleri üstleniyor. Babası Adem Çelik, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden tedavi süreci hakkında şu bilgileri veriyor: Samsun Şehir Hastanesinde tedavi görüyorum; rahatsızlığımı Ordu'daki doktorlar teşhis etti. Fiziksel olarak zorlandığını söyleyen Adem Çelik, çocukları için ayakta kalmak zorunda olduğunu belirtiyor.

Babası, Azra'nın pazara gelmesinin kendisi için büyük bir destek olduğunu vurguluyor: Azra olmasa buraya gelme şansım da yok. Ayrıca kızının derslerinin iyi olduğunu ve eğitimine devam etmesi için çaba gösterdiğini belirtiyor. Azra'nın pazara gelmeye başlamasının üzerinden yaklaşık üç ay geçtiği ifade ediliyor.

Mahalle ve pazar esnafı, küçük yaşta çalışıp ailesine destek veren Azra'yı örnek davranışından dolayı takdir ediyor. Ailenin durumuna duyarlı müşteriler zaman zaman yardım etmek istiyor; baba bu tür tekliflere temkinli yaklaşıyor ve önceliğin çocukların eğitimi olduğunu söylüyor.

Toplumsal dayanışmanın hissedildiği Ünye pazarında, Azra'nın azmi hem çevresindekilere umut veriyor hem de ailenin günlük yaşamına somut katkılar sağlıyor. Küçük yaşına rağmen üstlendiği görevler, ailenin hem maddi hem de manevi yükünü hafifletiyor.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE YAŞAYAN 10 YAŞINDAKİ AZRA DERYA ÇELİK, BABASININ RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE PAZAR TEZGÂHINDA BAŞLATTIĞI MÜCADELESİYLE HERKESİN YÜREĞİNİ ISITTI.