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Pelitli'de heyelan nedeniyle araç dereye sürüklendi: iki kişi yaralandı

Trabzon Pelitli'de toprak kayması sonucu dereye sürüklenen araçtaki Yalçın Özer ve Kenan Şahin yaralandı; hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildiler.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Pelitli'de heyelan nedeniyle araç dereye sürüklendi: iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 04.38 sıralarında Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Özer yönetimindeki Tofaş marka araç yolda ilerlerken bölgede toprak kayması oldu. Heyelan nedeniyle aracın yolun ana hattından ayrılarak dereye doğru sürüklendiği bildirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Yalçın Özer (50) ve Kenan Şahin (52) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından her iki yaralının da taburcu edildiği öğrenildi.

Mahalle halkının gözlemleri ve yolun durumu:

Heyelanın ardından bölgedeki yol ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, yapılacak teknik incelemenin ardından yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

Gökhan Alemdağ adlı mahalle sakini durumu şöyle anlattı: "2 gündür yağmur yağıyor. Yollarımızın altyapıları olmadığı ve dolgu olan bir yol olduğu için dayanamadı. Toprak aşırı su çekince böyle bir heyelan meydana geldi. Yeni haberim oldu. Arazimde çökmeden dolayı zarar gördü. Yoldan geçerken yolun kapalı olduğu gördüm. Sonrasında bu manzara ile karşılaştım. 2 kişi yaralanmış. AFAD ekipleri gelmiş inceleme yapmışlar. Yol kötü olmuş. Sıkıntılı bir süreç oldu. Acilen bu yolun yapılması gerekiyor".

Samet Koç ise, "Gece heyelanın sesini duydum. Sabah saatlerinde aracın düştüğünü duydum. Araçta 2 kişi varmış yaralı olarak kurtarılmışlar" ifadelerini kullandı.

TRABZON’DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ, YOLUN GEÇTİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN HEYELANLA BİRLİKTE KONTROLDEN...

TRABZON’DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ, YOLUN GEÇTİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN HEYELANLA BİRLİKTE KONTROLDEN ÇIKARAK DEREYE DOĞRU SÜRÜKLENDİ. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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