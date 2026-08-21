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Plaj çantası ve kablolarla klima motorundaki kediyi güvenli şekilde kurtardı

Antalya Serik'te Berat Yıldırım, kaybolan yavru kedisini balkondan kablolarla bağladığı plaj çantasını kullanarak güvenli şekilde klima motorundan indirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Plaj çantası ve kablolarla klima motorundaki kediyi güvenli şekilde kurtardı

Serik'te sıra dışı kurtarma

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesinde sabah saatlerinde bir çift, evde arama yaparken kaybolan kedilerinden birinin sesiyle balkona çıktı. Berat Yıldırım, yavru kedinin klima motoru üzerinde mahsur kaldığını fark etti ve kurtarmak için pratik bir çözüm uyguladı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yıldırım, evde bulunan plaj çantası ile kabloları birbirine sıkıca bağlayarak bir kurtarma mekanizması oluşturdu. Çantayı balkondan sarkıtıp kedinin içine girmesini sağladı ve tüm güvenlik önlemlerini alarak kediyi yukarı çekmeyi başardı. Operasyon kısa sürede ve zarar görmeden tamamlandı.

Sahiplerinin açıklaması:

Berat Yıldırım yaşadıklarını şöyle anlattı: "İki kedimiz var. Normalde her sabah kalktığımızda kedilerimiz yanımıza geliyordu. Fakat bir tanesini göremedik. Göremeyince eşimle birlikte aramaya başladık. Daha sonra sesini duyduktan sonra balkona çıktık ve kedimizi klima üzerinde gördük. Nasıl çıkaracağımızı düşünürken, elimizde bulunan çanta ile kabloları birleştirerek çıkarma gayretinde bulunduk. Güvenli şekilde çıkardık. Kabloları da güvenli şekilde bağladık ve kedimize kavuştuk, mutluyuz ve sevinçliyiz"

Olay, kedinin güvenli şekilde indirilmesiyle son buldu ve Yıldırım çiftinin uyguladığı yöntemle evcil hayvanlarına kısa sürede kavuşuldu.

BERAT YILDIRIM

BERAT YILDIRIM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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