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Poyraz kıyılardaki mikroplastikleri açığa taşıyor, körfezde su berraklaşıyor

Antalya'da birkaç gün sürecek kuvvetli poyraz, kıyılardaki katı atıkları ve mikroplastiklerin açığa sürüklenerek suyun berraklaşmasını sağlayacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Poyraz kıyılardaki mikroplastikleri açığa taşıyor, körfezde su berraklaşıyor

poyrazın körfezdeki etkisi

Antalya'da birkaç gündür etkili olan kuvvetli poyraz, Antalya Körfezi ve kıyılardaki atık dağılımı ile su görünürlüğünde değişime neden oluyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, rüzgarın deniz yüzeyinde ve kıyılarda biriken katı atıkları ve mikroplastikleri açığa doğru taşıyacağını aktardı.

rüzgar yönü ve su akımları:

Gökoğlu, bölgede uzun süredir hakim olan güney yönlü rüzgarların denizdeki kirliliği kıyılara bastırdığına dikkat çekti. Kuzeyden esen poyrazın yüzeydeki suyu açığa doğru iteceğini, bunun yerine alttan daha berrak suyun kıyıya çekileceğini anlattı. Bu fiziksel değişimin kıyılardaki görünür kirliliğin azalmasına yardımcı olacağını belirtti.

mikroplastiklerin hareketi ve süre beklentisi:

Prof. Dr. Gökoğlu, rüzgarın 2-3 gün boyunca etkili olması halinde kıyılara bastırılmış mikroplastiklerin büyük kısmının açığa sürükleneceğini vurguladı. "Poyraz yüzeydeki suyu açığa doğru iterken, alttan açıktaki berrak suyu kıyıya doğru çekecek. Hem denizde görüş daha iyi olacak hem de kıyılardaki katı kirlilik azalacak" dedi. Gökoğlu, benzer bir etkinin Mersin kıyılarında da görülebileceğini kaydetti.

vatandaşlara çağrı ve yaptırım önerisi:

Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak vatandaşlara sorumluluk çağrısı yapan Gökoğlu, atıkların geri dönüşüme gönderilmesi gerektiğini vurguladı. "Çöpler yerine ulaşmıyor. Akarsularımızı kirletiyoruz. Vatandaşlarımız piknik masalarında çöplerini bırakıyor" ifadeleriyle bireysel davranış değişikliğinin önemine dikkat çekti.

Gökoğlu ayrıca kirliliğin uzun süredir var olduğunu, son dönemde arttığını belirterek denizi kirletenlere ceza verilmeli çağrısında bulundu ve uygulanan yaptırımların sahil temizliğini destekleyeceğini söyledi.

Uzman, poyrazın kısa vadede kıyılardaki görünür kirliliği azaltabileceğini ancak kalıcı temizlik ve mikroplastik sorununda asıl çözümün hem kaynakta daha az atık üretmek hem de etkili denetim ve geri dönüşüm uygulamaları olduğunu vurguladı.

Antalya körfezinde mikroplastik temizliğine poyraz dopingi

Antalya körfezinde mikroplastik temizliğine poyraz dopingi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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