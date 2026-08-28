Müşküle'nin altyapısı yenilendi, mahalle yolları konfora hazırlanıyor

çalışmaların kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba başkanlığında yürütülen altyapı seferberliği çerçevesinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmeye devam ediyor. Temmuz ayında ekipler 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Yedinci ayda ise 25.400 metre bordur ve 136 bin metrekare parke kaplama imalatı yapıldı; ağustos ayında da planlama ve uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.

müşküle'de yapılan altyapı çalışmaları:

BUSKİ Genel Müdürlüğü, İznik'in Müşküle Mahallesi'nde önemli bir yatırım tamamladı. Bölgede 30 ve 50 santimetre çaplarında toplam 4.000 metre kanalizasyon hattı ile 75 ve 110 milimetre çaplarında toplam 4.500 metre içme suyu hattı imalatı yapıldı. Böylece mahallede toplam 8 bin 500 metrelik altyapı çalışması tamamlanmış oldu.

altyapıdan üstyapıya geçiş:

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından ekipler üstyapı çalışmalarına başladı. Kazı ve altyapı işleri nedeniyle bozulan yol ve kaldırım noktalarında parke tamiratı, bordür düzenlemesi ve yol onarımları yapılıyor. Yapılan düzenlemelerle Müşküle Mahallesi daha düzenli, güvenli ve konforlu yollara kavuşacak.

Müşküle Mahallesi Muhtarı Eren Erenoğlu, bölgede kapsamlı bir altyapı çalışması yürütüldüğünü, altyapı tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarının başladığını ve işler tamamlandığında mahalle sakinlerinin rahat edeceğini belirtti. Erenoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve çalışma ekiplerine teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZNİK’İN MÜŞKÜLE MAHALLESİ’NDE TAMAMLADIĞI 8 BİN 500 METRELİK KANALİZASYON VE İÇME SUYU ALTYAPISININ ARDINDAN CADDE VE SOKAKLARDA YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.