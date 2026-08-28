Siverek'te Adnan Menderes Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor

Adnan Menderes Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek ilçesinin ana arterlerinden Adnan Menderes Caddesi (İnönü Caddesi)'nde asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. İşlemleri yürüten ekipler, ilk etapta zamanla deforme olmuş eski asfaltı sökerek zemini hazır hale getiriyor.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama biçimi:

Cadde üzerinde öncelikle mevcut yüzey kaldırıldıktan sonra sıcak asfalt serimine geçiliyor. Toplam 860 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki güzergahta gerçekleştirilen uygulama, yolun taşıma kapasitesini ve sürüş konforunu artırmayı hedefliyor.

Belediyenin yol politikası ve beklentiler:

Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yenileme, Şanlıurfa genelinde ilçe ve kent merkezlerinde devam eden yol yapım, bakım ve asfaltlama programının bir parçası. Belediyenin açıklamasına göre çalışmalar tamamlandığında ulaşımın daha güvenli, modern ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.

Vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik bu tür müdahalelerin, trafik akışını düzenleme ve yol ömrünü uzatma gibi faydalar sağlaması amaçlanıyor.

ADNAN MENDERES CADDESİ SICAK ASFALTLA YENİLENİYOR