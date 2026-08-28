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Muhtarlarla sahada enerji planı: Fırat EDAŞ öncelikleri yerinde belirliyor

Fırat EDAŞ, Elazığ ve Tunceli'de muhtarlarla buluşarak köy ve mahallelerin enerji altyapısı taleplerini yerinde dinleyip yatırım önceliklerini belirliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Muhtarlarla sahada enerji planı: Fırat EDAŞ öncelikleri yerinde belirliyor

toplantıların amacı ve kapsamı:

Fırat EDAŞ, hizmet kalitesini yükseltmek ve bölge halkına kesintisiz enerji sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği muhtar buluşmalarına bu yıl da başladı. İlk etapta Elazığ ve Tunceli muhtarlarıyla bir araya gelen şirket, mahalle ve köylerin mevcut enerji altyapısını yerinde değerlendirmek üzere sahadan doğrudan geri bildirim toplamayı hedefliyor.

Toplantılarda muhtarların ilettiği ihtiyaç, talep ve öneriler detaylı şekilde not alınıyor. Bu görüşmeler, klasik masabaşı raporlamadan farklı olarak saha koşullarını, yerel öncelikleri ve özellikle altyapı eksikliklerinin günlük hayata etkilerini doğrudan ortaya koyuyor. Böylece planlama süreçleri daha gerçekçi veriler üzerinden yürütülüyor.

saha taleplerinin değerlendirilmesi:

Fırat EDAŞ, toplantılarda iletilen altyapı yenileme, şebeke güçlendirme ve kapasite artırımı taleplerini şirketin uzman ekipleriyle sahada değerlendiriyor. Sahadan gelen taleplerin yatırım planlamasına yön vermesi ilkesi doğrultusunda, tespit edilen ihtiyaçlar öncelik sırasına konuyor ve bütçe ile saha programlarına işleniyor.

Bu yaklaşım, kaynak dağılımının yerel önceliklere göre şekillenmesini sağlıyor; acil müdahale gerektiren durumlar ile uzun vadeli iyileştirme projeleri arasında dengeli bir planlama yapılmasına imkân veriyor. Muhtarların yerel gözlemleri, teknik ekiplerin saha tespitleriyle birleşince daha hızlı ve etkili karar alma süreçleri ortaya çıkıyor.

Fırat EDAŞ yetkilileri, bu dinamik planlama modeli sayesinde hem yatırımların verimliliğini artırmayı hem de yerel beklentilere duyarlı hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, muhtar buluşmalarının önümüzdeki günlerde Fırat EDAŞ hizmet bölgesindeki diğer illerde de devam edeceği bildirildi.

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (FIRAT EDAŞ), HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE BÖLGE HALKINA KESİNTİSİZ...

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (FIRAT EDAŞ), HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE BÖLGE HALKINA KESİNTİSİZ ENERJİ SUNMAK AMACIYLA HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ 'MUHTAR BULUŞMALARI'NA BU YIL DA HIZ KESMEDEN BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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