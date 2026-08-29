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Refüjü aşan araç sahil yolunda iki araca çarptı: 3 yaralı

Saat 22.00'de Bakırköy sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek iki araca çarptı; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Refüjü aşan araç sahil yolunda iki araca çarptı: 3 yaralı

kaza detayları

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Zeytinburnu istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 NEM 169 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünü kaybetti. Araç önce refüje çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Zeytinburnu’ndan Bakırköy istikametine seyir halindeki iki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu ve kazaya karışan otomobildeki yolcular araç içinde sıkıştı. Olay yerinde büyük hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

müdahale ve kurtarma:

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sıkışan yaralılar araç içinden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer kazada 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

trafik akışı ve inceleme:

Kaza nedeniyle sahil yolunun Zeytinburnu’ndan Bakırköy istikametine giden bölümünde iki şerit geçici olarak kapatıldı; ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin araçları yoldan kaldırmasının ardından trafik normale döndü. Kazada üç araçta hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTE İKİ ARACA ÇARPTI: 3 YARALI

REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİTTE İKİ ARACA ÇARPTI: 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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