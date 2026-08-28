Buz pistinde yazın son serinliği: vanlı çocukların paten etkinliği

Van'da yazın sıcağından kaçış: buz pistinde hareketli günler

Van'ın Edremit ilçesinde yaz tatilinin son günleri, şehir merkezindeki buz pateni pisti çocuklarla dolup taşıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesis, Edremit Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerle hem eğlence hem spor imkanı sunuyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu kentte, çocuklar buz üzerinde kayarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de serinliyor.

tesis kapasitesi ve seans düzeni:

Tesis, "Spor Adası" olarak adlandırılan alanda konumlu 450 metrekarelik bir pistten oluşuyor. Aynı anda 30 çocuk pistte kayabiliyor; tesiste ayrıca 120 kişilik tribün bulunuyor. Hizmetler 45 dakikalık seanslar halinde sunuluyor ve çocuklara eğitim veren 7 antrenör temel paten teknikleri ve güvenlik kurallarında rehberlik ediyor. Van Valisi Ozan Balcı talimatıyla pistin kullanımı ücretsiz; tesis pazartesi günleri bakım nedeniyle kapalı, diğer günler 08.00-20.00 saatleri arasında 7-17 yaş grubuna, 20.00-22.00 saatleri arasında ise yetişkinlere hizmet veriyor.

katılımcıların gözünden etkinlik:

Edremit Gençlik Merkezi Eğitmeni Barış Öner, İHA muhabirine yaz boyunca farklı etkinliklerle çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti. Öner, "Çocuklarımızla beraber güzel etkinlikler yapıyoruz. Bugün de çocuklarımız buz pateni etkinliğine katıldı. Çok eğleniyoruz, çok güzel bir etkinlik oluyor" diyerek merkezin çalışmalarını özetledi ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Metin Acar'a teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Javin Avesta Özdel, etkinliğin hem eğlenceli hem de serinletici olduğunu söyleyerek, "Bu paten sayesinde hem eğleniyoruz hem de sıcaktan bir nebze olsun kurtuluyoruz. İyi ki böyle bir etkinlik yaptılar" ifadelerini kullandı. 12 yaşındaki Muhammed Emin Albayoğlu ve 11 yaşındaki Diclesu Dicle de deneyimlerini olumlu anlatırken antrenörlerin ilgisine dikkat çekti; İstanbul'dan gelen 11 yaşındaki Murat Yiğit Dicle ise pistin kendisine kayak merkezlerini hatırlattığını belirtti.

Etkinlik, şehirdeki sıcak günlerde çocukların fiziksel aktiviteye yönelmesini sağlarken aynı zamanda yeni spor alışkanlıklarının edinilmesine zemin hazırlıyor. Gençlik merkezi yetkilileri, programları ve seans düzenini koruyarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor ve herkesi merkez faaliyetlerine davet ediyor.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE YAZ TATİLİNİN SON GÜNLERİNE GİRİLİRKEN, ÇOCUKLAR SICAK HAVAYA RAĞMEN BUZ PATENİ PİSTİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYOR.