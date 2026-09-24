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Reyhanlı Yenişehir gölünde görülen yılan ekiplerce doğaya bırakıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir gölünde görülen yılan, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrollü şekilde yakalandı ve zarar görmeden doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Reyhanlı Yenişehir gölünde görülen yılan ekiplerce doğaya bırakıldı

Reyhanlı Yenişehir gölünde görülen yılan ekiplerce doğaya bırakıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Yenişehir gölü kenarında bir yılanın görülmesi üzerine bölgeye müdahale edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, göl kıyısında tespit edilen sürüngeni kontrollü biçimde ele aldı.

Müdahale ve yakalama:

Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında yılan kontrollü şekilde yakalandı. Müdahale sırasında hem ekiplerin hem de bölgedeki vatandaşların güvenliğine öncelik verildi; uygulanan prosedürler sayesinde hayvana zarar gelmemesi sağlandı.

Doğaya bırakılması ve güvenlik:

Herhangi bir zarar verilmeden yakalanan yılan, ekipler tarafından güvenli bir alana taşınarak tekrar doğaya bırakıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri kısa süreliğine sürdürülerek benzer olayların önüne geçilmesi amaçlandı.

REYHANLI YENİŞEHİR MEVKİSİNDE GÖL KENARINDA GÖRÜLEN YILAN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANARAK BÖLGEDEN...

REYHANLI YENİŞEHİR MEVKİSİNDE GÖL KENARINDA GÖRÜLEN YILAN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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