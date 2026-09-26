Riyad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan genelkurmayları ortak savunmayı ilerletme taahhüdü verdi

Riyad'daki görüşme

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili Riyad'da bir araya gelerek üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini ilerletme yollarını görüştü. Toplantının ana gündemini caydırıcılığın artırılması ve kolektif savunmanın güçlendirilmesi oluşturdu.

Görüşmede ele alınan konular:

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre heyet, mevcut güvenlik durumunu ve bölgedeki tehditleri değerlendirdi. Bayraktaroğlu, Munir ve Al-Ruwaili, Husiler'in Mekke şehrini ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısını hedef alan saldırılarını şiddetle kınadı. Üç ülke komutanı, istihbarat iş birliğinin artırılması, askeri koordinasyonun güçlendirilmesi ve kabiliyet entegrasyonunun geliştirilmesi gibi somut adımların yollarını ele aldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve taahhütlerin uygulanması:

Genelkurmay başkanları, Riyad'daki buluşmanın savunma ortaklıklarının gücünü ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üstlenilen taahhütleri derhal etkili askeri iş birliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılıklarını yansıttığını teyit etti. Söz konusu anlaşma üç ülke tarafından 7 Ağustos'ta imzalanmış ve birine yapılan saldırının hepsine yapılmış sayılmasını öngörmektedir. Toplantı, üç ülkenin Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını güçlü bir şekilde yinelemesiyle sona erdi.

GENELKURMAY BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI ASİM MUNİR VE SUUDİ ARABİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL FAYYADH BİN HAMED AL-RUWAİLİ, RİYAD'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA CAYDIRICILIĞIN VE KOLEKTİF SAVUNMANIN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 3 ÜLKENİN SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ İLERLETMENİN, İSTİHBARAT İŞ BİRLİĞİ, ASKERİ KOORDİNASYON VE KABİLİYET ENTEGRASYONUNU GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ELE ALDI.