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Hıdırlık kulesi'nde gün batımı konserleri Zefir Trio ile renkli bir akşam yaşattı

Antalya'da 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi'nde düzenlenen Gün Batımı Konserleri'nde Zefir Trio, Akdeniz'in gün batımı eşliğinde yerli ve yabancı müzikseverleri buluşturdu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hıdırlık kulesi'nde gün batımı konserleri Zefir Trio ile renkli bir akşam yaşattı

Antalya'da tarih, manzara ve müzik bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından başlatılan Gün Batımı Konserleri, kentin simgelerinden Hıdırlık Kulesi'nde müzikseverleri ağırlamaya devam etti. Seri kapsamında gerçekleştirilen ikinci konserde sahneye çıkan Zefir Trio, izleyicilere Akdeniz'in gün batımı manzarası eşliğinde özel bir akşam sundu.

Zefir Trio'nun performansı:

Rufina Bahadır, Umut Murat Aytekin ve Necla Kamuş'tan oluşan topluluk, seçtikleri repertuvarla Hıdırlık Kulesi'nin yaklaşık 2 bin yıllık tarihi dokusuyla uyumlu bir atmosfer yarattı. Konser, hem klasik Türk müziği hem de klasik Batı müziği öğelerini barındıran bir programla, gün batımının yarattığı görsel zenginliği tamamladı.

Katılımcı görüşleri ve etkinliğin etkisi:

Etkinliği izleyen profesyonel turist rehberi Ahmet Kayrak, bu tür sürprizlerin Antalya'nın turizm kimliğine katkı sunduğunu belirterek 'Ben 8 senedir profesyonel turist rehberliği yapıyorum. Ülkemize gelen turistleri Türkiye’nin her yerinde gezdiriyoruz. Antalya da geldiğimiz destinasyonlardan bir tanesi. O yüzden böyle bir sürprize denk gelmek çok keyifli oldu' dedi.

Konser seyircilerinden Tarık Kızılkan ise etkinliğin kentin tanıtımına olumlu katkı sağladığını vurgulayarak 'Böyle bir etkinliğe denk geldiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü bu tarz etkinlikler Türkiye’yi daha güzel yansıtmamızı sağlıyor. Haliyle böyle güzel şeyler gördükçe biz de gurur duyuyoruz' şeklinde görüşünü paylaştı.

Gelecek etkinlikler ve repertuvar:

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Eğitim ve Sanat Koordinatörü Alpdoğan Esenoğlu, Hıdırlık Kulesi'nin kent yaşamına kazandırılan tarihi mekanlardan biri olduğunu hatırlatarak konserlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esenoğlu, konserlerde klasik Türk müziğinden klasik Batı müziğine uzanan geniş bir repertuvar sunulduğunu belirtti ve Gün Batımı Konserleri'nin 30 Eylül'de Antalya Klasik Gitar Topluluğu konseriyle devam edeceğini açıkladı.

Etkinlik, kentin tarihi dokusunu canlı müzikle buluşturarak hem yerel halka hem de kente gelen ziyaretçilere alternatif bir kültür deneyimi sundu. Gün batımının görsel etkisi ile konserin akustiği, Hıdırlık Kulesi'ni bu kez farklı bir sahneye dönüştürdü.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜN BATIMI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜN BATIMI KONSERLERİ, KENTİN SİMGE NOKTALARINDAN HIDIRLIK KULESİ’NDE MÜZİKSEVERLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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