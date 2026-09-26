kültürpark’ta izkitap ziyaretçileri üç sergiyi bir arada keşfetti

İZKİTAP’ta üç tema, tek mekânda yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark’ta sadece yayınevlerini ve söyleşileri değil, aynı zamanda üç ayrı temada düzenlenen sergileri de izleyicilerle buluşturuyor. Fuara gelen ziyaretçiler, sergileri katalog arayışından kopmadan gezme imkânı buluyor; etkinlikler 27 Eylül Pazar gününe kadar devam ediyor.

Atlas Pavyonu’nda ROMANTİKA:

Fuardan ayrılmadan görülebilecek en dikkat çekici sunumlardan biri Atlas Pavyonu’nda açılan "ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi" adlı Nâzım Hikmet sergisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve ev sahipliğinde, Folkart’ın yapımcılığında hazırlanan sergide küratörlük görevini Nâzım Hikmet araştırmacısı M. Melih Güneş üstlendi; sergi kimliklendirme ve tasarımı ise Ömer Durmaz imzası taşıyor.

Sergide, Türkiye ve yurt dışındaki arşiv ve koleksiyonlardan bir araya getirilen yüzlerce belge, el yazması, kişisel eşya ve görsel-işitsel kayıt ziyaretçiye sunuluyor. Nâzım Hikmet’in yaşamının farklı dönemleri ele alınırken, şairin edebiyatının yanı sıra resim, heykel, fotoğraf, film ve tasarım ile kurduğu ilişkiler de serginin odağında yer alıyor. İzmir’e dair bağlar ise serginin İzmir bölümünde; 1925 İzmir günleri ile "Güneşi İçenlerin Türküsü" ve "Kuvâyi Milliye" arasındaki bağlar özel olarak vurgulanıyor.

Serginin adını aldığı "Romantika", Hikmet’in otobiyografik romanı Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim için ilk olarak düşündüğü isimlerden biri olarak gösteriliyor; romanın İzmir’de başlaması sergiyle kent arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. ROMANTİKA sergisi 15 Ocak 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kültürpark’ın 90 yıllık hikâyesi:

Pakistan Pavyonu’nda yer alan "Kültürpark 90 Yaşında" sergisi, parkın kuruluşundan günümüze uzanan süreci ve Kültürpark’ın İzmir gelişimi ile İzmir Enternasyonal Fuarı’yla kurduğu ilişkiyi belgeleriyle anlatıyor. Küratörlüğünü Aybala Yentürk, genel koordinatörlüğünü ise Dr. Serhan Kemal Saygı üstlendi.

Sergide Kültürpark’ın farklı dönemlerine ait fotoğraflar, belgeler ve arşiv malzemeleri yer alıyor; ayrıca parkın mimari mirasına ilişkin çalışmalara dair görsel belgeler sunuluyor. Bu bölüm, hem kent tarihine ilgi duyanlara hem de fuar ziyaretçilerine Kültürpark’ın çok katmanlı geçmişini görsel olarak aktarıyor. "Kültürpark 90 Yaşında" sergisi 31 Aralık 2026ye kadar açık olacak.

İzmir’in mutfak kültürüne bakış:

Eski Göl Gazinosu’nda izlenebilen "Açılışa Doğru" sergisi, İzmir Mutfak Müzesi’nin kuruluş sürecine ilişkin çalışmaları ve kent mutfak kültürüne dair içerikleri bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Nejat Yentürk üstlendi; genel koordinasyonu ise Dr. Serhan Kemal Saygı ve Aybala Yentürk paylaşıyor.

Sergi, İzmir’in gastronomik mirasını belgeleyen materyallerin yanı sıra müze kurma sürecine ilişkin tasarım ve içerik hazırlıklarına dair bilgi veren çalışmaları ziyaretçiye sunuyor. "Açılışa Doğru" da Kültürpark’taki iki sergi gibi 31 Aralık 2026 tarihine kadar görülebilecek.

Ziyaretçi gözlemleri ve program bilgileri

Kültürpark’taki sergiler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. ROMANTİKA’yı gezen Ergin Tatar sergiyi çok kapsamlı bulduğunu ifade ederek, "Nâzım’ı İzmir’de ağırlamak çok güzel. İçimden ‘Hoş geldin üstat’ demek geldi. Çok detaylı, çok zengin bir sergi. ‘Şu da eksik kalmış’ diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Detaylı gezmek isteseniz en az bir gününüzü alır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Nurten Erdal ise sergide daha önce ulaşamadığı bilgilere rastladığını belirterek, "Muhteşem bir sergi. Bugüne kadar birçok kitap okudum Nâzım hakkında ancak eksik bilgiler vardı. Hazırlayan herkesin eline, emeğine sağlık. Sergide gördüğüm her şey hayatıma çok şey kattı. Herkes bu sergiye gelip mutlaka gezmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ziyaretçi Şenay Mercan da "Çok beğendim. Bugüne kadar gezdiğim en detaylı sergi. Tam bir gün gezseniz bile yetmeyebilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Folkart’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Umut Can Kaya serginin Nâzım Hikmet’in farklı dönemlerini bir arada sunduğunu belirterek, "Nâzım’ın tüm hayatını kapsıyor. Herkesin mutlaka gezip görmesi gereken bir sergi olmuş. Çocukluk bisikleti çok etkiledi beni. Tarihin içinde yürüyormuş gibi hissettim" dedi. Fuarı gezerken "Açılışa Doğru" sergisini fark ettiğini söyleyen Muazzez Üren ise, "Ben beslenme ve diyetetik okuyorum. O yüzden çok ilgimi çekti. Sergilerin ücretsiz olması da çok iyi. Sadece belli bir kesime değil, bütün halka hitap ediyor. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

İZKİTAP hafta sonu da yazar, şair, gazeteci ve akademisyenleri okurlarla buluşturmaya devam edecek; imza günleri, söyleşiler ve çocuk-gençlik edebiyatı buluşmaları programda yer alıyor. Kitapseverler fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebiliyor. Etkinlik ve program detaylarına www.kitapizmir.com adresinden ulaşılabilir.

İZKİTAP’I ZİYARET ETMEK İÇİN KÜLTÜRPARK’A GELEN İZMİRLİLER ÜÇ ÖNEMLİ SERGİYİ DE GÖRME FIRSATI BULDU.