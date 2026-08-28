Bursa’da zafer yürüyüşü nedeniyle kent merkezinde trafik kısıtlaması

Trafik düzenlemesi ve uygulama saatleri:

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kutlama yürüyüşü nedeniyle Osmangazi ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Program 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.30'da Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı önünde başlayacak kutlama ile gerçekleştirilecek.

Yetkililer, trafik tedbirlerinin saat 07.00'den yürüyüş programının sona ermesine kadar uygulanacağını belirtti. Bu süre içinde belirtilen güzergahlarda araç akışı kontrol altına alınacak ve bazı cadde ile sokaklardan trafik sağlanmayacak.

Kapanacak yollar ve bağlantıları:

Kapatılacak güzergahlar arasında Altıparmak Caddesi Varyant Altı Kavşağı, Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Önü Kavşağı, Gökdere Bulvarı Meydancık Kavşağı ile 1. Yeşil Caddesi Şenöz Kavşağı Atatürk Caddesi istikameti yer alıyor. Ayrıca Atatürk Caddesi'ne bağlantısı bulunan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak.

Yürüyüş güzergahı ve şerit düzeni:

Program kapsamında saat 19.00'dan programın bitimine kadar Ulucami–Atatürk Caddesi–Zafer Plaza önü–Varyant güzergahında yürüyüş, trafik akışının ters yönünde iki şerit üzerinden gerçekleştirilecek. Diğer yürüyüş hattı olan Varyant–Altıparmak Caddesi–Eski Stad Kavşağı–Millet Bahçesi güzergahı ise Altıparmak Caddesi iniş istikametindeki iki şerit üzerinden yapılacak.

Yürüyüşün yapılacağı şeritler ile bu şeritlere bağlantılı cadde ve sokaklardan araç geçişine izin verilmeyecek; bu alanlarda park ve beklemeler de düzenlemeye tabi olacak.

Yetkililer, sürücülerin belirlenen güzergahları kullanmaktan kaçınmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların etkinlik alanı çevresindeki yönlendirmalara riayet etmeleri istendi.

BURSA’DA 30 AĞUSTOS’TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK