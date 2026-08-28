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Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur Bartın'da yaşamı zorlaştırdı

Bartın merkez, Kozcağız ve Amasra'da sabah başlayan sağanak, rüzgarla etkisini artırdı; yollarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zorlandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur Bartın'da yaşamı zorlaştırdı

Yağışın başlangıcı ve kapsamı:

Sabahın erken saatlerinde kent merkezinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ederek Kozcağız Beldesi ve Amasra ilçe merkezinde de etkili oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren zaman zaman rüzgarla güçlenen sağanak, yer yer yoğunlaşan yağış görüntüleri oluşturdu.

Ulaşımda ve günlük hayatta gözlenen etkiler:

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yollarda su birikintileri oluştu. Bu durum, yayaların yürüyüşünü zorlaştırırken araç sürücüleri için de görüş ve manevra imkanlarını daralttı; bazı noktalarda kısa süreli aksamalara neden oldu.

Meteoroloji uyarısı ve beklenen seyrin vurgulanması:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bölgedeki kuvvetli yağış riskine dikkat çekildi. Yetkililer, kentteki sağanak yağışın gece yarısına kadar aralıklı şekilde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

BARTIN&#039;DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BARTIN'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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