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Manisa'da zafer yıl dönümünde şehir içi otobüsler ücretsiz hizmet verecek

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılında kent içi belediye, MANULAŞ ve kooperatif otobüsleri ücretsiz olacak; ilçelerarası seferler kapsanmıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manisa'da zafer yıl dönümünde şehir içi otobüsler ücretsiz hizmet verecek

manisa büyükşehir belediyesi duyurusu:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Uygulama, belediyeye ait toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsler ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

ücretsiz ulaşım kapsamı:

Vatandaşlar söz konusu araçlardan ücretsiz şekilde yararlanabilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamanın ilçeler arası toplu ulaşım seferlerini kapsamayacağı ifade edildi.

biniş işlemi ve kart uygulaması:

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen yolcuların otobüslere biniş sırasında ManisaKartlarını okutması gerekiyor. Kart okutma sırasında kullanıcıların bakiyelerinden herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak.

hedef ve uygulamanın amacı:

Belediye, hayata geçirilen uygulamayla Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde kent içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve vatandaşların etkinliklere katılımını desteklemeyi hedefliyor.

MANİSA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TOPLU ULAŞIM VATANDAŞLARA...

MANİSA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TOPLU ULAŞIM VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ OLACAK. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MANULAŞ VE KOOPERATİFLERE AİT TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA UYGULANACAK ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ İLÇELER ARASI ULAŞIMI KAPSAMAYACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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