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Sahil Güvenlik Ege kıyılarında iki müdahalede 56 düzensiz göçmeni yakaladı

23 Eylül'de Menderes ve Çeşme açıklarında gerçekleşen iki ayrı sahil güvenlik operasyonunda 20 Çad, 10 Yemen ve toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahil Güvenlik Ege kıyılarında iki müdahalede 56 düzensiz göçmeni yakaladı

Operasyonun ayrıntıları:

23 Eylül gecesi Menderes ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri iki ayrı müdahale gerçekleştirdi. Saat 01.50'de görevli mobil kıyı gözetleme aracı DENİZ-356 tarafından yapılan tespit sonrası, devreye alınan bot KB-89 durdurduğu özel teknede 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, saat 05.45'te Çeşme açıklarında alınan bilgi üzerine bölgeye yönlendirilen botlar TCSG-912 ve KB-86 hareket halindeki lastik botu durdurdu ve içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

uyruk dağılımı:

Operasyonlarda yakalananların uyrukları şöyle: 20 Çad, 10 Yemen, 9 Sudan, 5 Irak, 3 Filistin, 3 Afganistan, 2 Sierra Leone, 2 Etiyopya, 1 Somali ve 1 Suriye.

sonrası işlem:

Toplam 56 düzensiz göçmen, gözaltı ve kimlik işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İZMİR’İN MENDERES VE ÇEŞME İLÇELERİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKİ...

İZMİR’İN MENDERES VE ÇEŞME İLÇELERİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA 56 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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