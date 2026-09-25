Sahil Güvenlik Ege kıyılarında iki müdahalede 56 düzensiz göçmeni yakaladı

Operasyonun ayrıntıları:

23 Eylül gecesi Menderes ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri iki ayrı müdahale gerçekleştirdi. Saat 01.50'de görevli mobil kıyı gözetleme aracı DENİZ-356 tarafından yapılan tespit sonrası, devreye alınan bot KB-89 durdurduğu özel teknede 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, saat 05.45'te Çeşme açıklarında alınan bilgi üzerine bölgeye yönlendirilen botlar TCSG-912 ve KB-86 hareket halindeki lastik botu durdurdu ve içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

uyruk dağılımı:

Operasyonlarda yakalananların uyrukları şöyle: 20 Çad, 10 Yemen, 9 Sudan, 5 Irak, 3 Filistin, 3 Afganistan, 2 Sierra Leone, 2 Etiyopya, 1 Somali ve 1 Suriye.

sonrası işlem:

Toplam 56 düzensiz göçmen, gözaltı ve kimlik işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İZMİR’İN MENDERES VE ÇEŞME İLÇELERİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA 56 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.