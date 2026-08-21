Şahinbey'de hamur alanında böcek vakası: fırın 7 gün mühürlendi

Şahinbey zabıtasından rutin denetimde mühürleme

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimlerde bir fırında ciddi hijyen eksiklikleri belirlendi. Yapılan kontrollerde üretimin yapıldığı alanlar ve un çuvallarının bulunduğu bölümlerde hamam böcekleri gözlemlendi. Tespitler sonucunda işletmeye, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle geçici kapatma cezası uygulandı.

Denetimde tespit edilenler:

Zabıta ekipleri, üretim alanlarında ve depolama bölümlerinde canlı böcekler ve hijyen standartlarına uymayan koşullar tespit etti. Görüntüler ve ekip raporları, gıda üretimi yapan bir işletmede temizlik ve haşere kontrolünün yetersiz olduğunu gösterdi. İş yeri yetkilisinin denetim sırasında söylediği "İki tane böcekten ne olacak" ifadesi, ekiplerin ve vatandaşların tepkisini çekti.

Denetimi gerçekleştiren ekipler, işletmenin zabıtayı görevini yapmaktan alıkoyan tutumunu da kayda geçirerek gerekli idari işlemleri başlattı. Kamu sağlığı açısından risk oluşturan durumlar için mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulandı ve yerinde hijyen düzenlemeleri istenerek işletme mühürlendi.

Başkanın açıklaması:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Tahmazoğlu, kurallara uymayan işletmelere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkanın açıklaması, belediyenin gıda üretimi ve satış noktalarındaki denetim politikasının devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

İşletmenin geçici kapatılması, benzer eksikliklerin tekrarlanmaması için bir uyarı niteliği taşırken, yetkililer vatandaşlara da gıda satın alırken dikkatli olmaları ve şüpheli durumları belediye ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RUTİN DENETİMLERDE, HİJYEN KURALLARINI HİÇE SAYAN BİR FIRIN 7 GÜN SÜREYLE MÜHÜRLENDİ