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Şahinbey'den ay-yıldızlı forma yolculuğu: dört sporcu ve bir antrenör milli kampında

Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nden dört sporcu ve bir antrenör Ampute Futbol Milli Takımı kampına çağrıldı; altyapı ve teknik kadro başarısı ön plana çıktı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şahinbey'den ay-yıldızlı forma yolculuğu: dört sporcu ve bir antrenör milli kampında

Şahinbey'den ay-yıldızlı forma yolculuğu: dört sporcu ve bir antrenör milli kampında

Şahinbey Belediye Spor Kulübü, Ampute Futbol Milli Takımı'na dört sporcu ve bir antrenör göndererek önemli bir başarıya imza attı. Kulübün başarılı oyuncuları Mert Yıldız, Fuat Taştan, Barış Telli ve İbrahim Halil Esen ile antrenör Fatih Karakuş, milli takım kampına davet edildi. Davet edilen sporcular, ay-yıldızlı formayı giymek için milli kampta ülkenin başarısı adına mücadele edecekler.

milli kamp daveti ve rol dağılımı:

Davet edilen dört futbolcu milli takım kadrosuna katılacak ve kamp süresince performansları değerlendirilecek. Antrenör Fatih Karakuş ise teknik ekibe dahil olarak deneyimini milli takım çalışmalarına aktarmayı hedefliyor. Kulüp ve antrenörün ortak çalışması, oyuncuların milli seviyeye adaptasyonunu hızlandıracak unsurlar arasında gösteriliyor.

kulübün altyapı ve sportif katkısı:

Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün bu davetle birlikte altyapı ve sportif programlarının doğruluğu bir kez daha doğrulanmış oldu. Kulüp, yetiştirdiği sporcuların milli takıma yükselmesiyle Türkiye ampute futboluna somut katkılar sağlıyor; bu durum hem kulübün hem de bölge sporunun görünürlüğünü artırıyor. Kulüp yetkilileri ve taraftarlar, milli kamp davetlerinin motivasyon kaynağı olduğunu belirterek benzer başarıların devamını bekliyor.

Bu gelişme, Şahinbey'in sadece yerel liglerde değil, ulusal arenada da söz sahibi olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Milli kamp sürecinde oyuncuların ve teknik ekibin sergileyeceği performans, gelecek dönem davet ve kadro planlamalarını şekillendirecek.

ŞAHİNBEY’DEN MİLLİ TAKIMA GURUR VEREN DAVET

ŞAHİNBEY’DEN MİLLİ TAKIMA GURUR VEREN DAVET

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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