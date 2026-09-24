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Sahte kiralama tuzağı çöktü: 5 kişi yakalandı, 4’ü tutuklandı

Isparta merkezli soruşturmada internet sitesi üzerinden sahte araç kiralama yönlendirmesiyle dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı; 4’ü tutuklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahte kiralama tuzağı çöktü: 5 kişi yakalandı, 4’ü tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar:

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet üzerinden kurulan yönlendirmelerle vatandaşların araç kiralama işlemlerini taklit ederek dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik bir çalışma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birim, dolandırıcılık yönteminin çevrim içi yönlendirmeler ve sahte site bağlantıları üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Çalışma kapsamında 22 Eylül tarihinde 4 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 5 şüpheli yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüphelilerden 4’ü tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten birimler ve vurgulanan noktalar:

Soruşturma, başta Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldü. Yetkililer, vatandaşları çevrim içi kiralama işlemlerinde site adresi ve yönlendirmeleri dikkatle kontrol etmeleri konusunda uyardı ve şüpheli durumlarda yetkili birimlere başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; adli işlemler ve delil incelemeleri devam ederken, yürütülen çalışmaların benzer dolandırıcılık girişimlerinin tespit edilip önlenmesine yönelik olduğu belirtildi.

ISPARTA’DA İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SAHTE ARAÇ KİRALAMA YÖNLENDİRMESİ YAPARAK VATANDAŞLARI...

ISPARTA’DA İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SAHTE ARAÇ KİRALAMA YÖNLENDİRMESİ YAPARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRDIKLARI İDDİASIYLA 4 FARKLI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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