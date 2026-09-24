Mersin'de kuzenini öldürüp 11 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı yakalandı

Mersin'de rehin alma ve yakalanma

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu, 3 gün önce kuzenini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı. Olayda bir çocuk rehin alınmış, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çocuk kurtarılarak şüpheli gözaltına alındı.

olayın seyri ve soruşturmanın başlangıcı:

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül günü Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 49 yaşındaki Ahmet B. silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olayın failinin 48 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi ve şüpheli olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin daha önce de kasten öldürme, hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu bilgisiyle yakalama çalışması başlattı.

operasyon, rehin alma ve kurtarma:

Polis ekipleri izleri takip ederek şüphelinin Yusuf Kılıç Mahallesi'nde olduğunu tespit etti ve bölgeyi daralttı. Kaçmaya çalıştığı sırada şüpheli, sokakta karşılaştığı 11 yaşındaki bir çocuğu rehin aldı. Polislerin müdahalesiyle çocuk güvenli bir şekilde kurtarıldı, şüpheli ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kullandığı tabanca da aynı sokakta bulundu.

Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

49 YAŞINDAKİ AHMET BAL (FOTOĞRAFTA), SİLAHLA KUZENİ M.B. (48) TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.