Dolar 48,8478 +0,03%
Euro 55,6628 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.762,38 -0,29%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 107,59 +4,38%
--°

Mersin'de kuzenini öldürüp 11 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı yakalandı

Mersin'de 21 Eylül'de kuzenini öldüren zanlı, Yusuf Kılıç Mahallesi'nde polisten kaçarken 11 yaşındaki çocuğu rehin aldı; polis kurtarıp zanlıyı gözaltına aldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de kuzenini öldürüp 11 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı yakalandı

Mersin'de rehin alma ve yakalanma

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu, 3 gün önce kuzenini öldürüp kaçan şüpheli yakalandı. Olayda bir çocuk rehin alınmış, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çocuk kurtarılarak şüpheli gözaltına alındı.

olayın seyri ve soruşturmanın başlangıcı:

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül günü Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 49 yaşındaki Ahmet B. silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olayın failinin 48 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi ve şüpheli olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin daha önce de kasten öldürme, hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu bilgisiyle yakalama çalışması başlattı.

operasyon, rehin alma ve kurtarma:

Polis ekipleri izleri takip ederek şüphelinin Yusuf Kılıç Mahallesi'nde olduğunu tespit etti ve bölgeyi daralttı. Kaçmaya çalıştığı sırada şüpheli, sokakta karşılaştığı 11 yaşındaki bir çocuğu rehin aldı. Polislerin müdahalesiyle çocuk güvenli bir şekilde kurtarıldı, şüpheli ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kullandığı tabanca da aynı sokakta bulundu.

Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

49 YAŞINDAKİ AHMET BAL (FOTOĞRAFTA), SİLAHLA KUZENİ M.B. (48) TARAFINDAN VURULARAK...

49 YAŞINDAKİ AHMET BAL (FOTOĞRAFTA), SİLAHLA KUZENİ M.B. (48) TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde
images

Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı
images

Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı
images

Tatvan'da otomobilin gizli bölmesinde 1 kilo 700 gram skunk bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde

Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı

Tatvan'da otomobilin gizli bölmesinde 1 kilo 700 gram skunk bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği