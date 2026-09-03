Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin telefon dolandırıcılığı sonucu yaşlı bir kadının kasasındaki ve banka hesabındaki varlığı hedef aldığı ortaya çıktı. Olayda, şüpheliler hem evden altınları almayı başardı hem de ikinci bir girişimde bankadaki büyük miktar transferini engelleyen görevli sayesinde yakalandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Y.H. (25) ve M.R. (25) isimli şüpheliler, telefonda arayarak 71 yaşındaki H.Ç.'ye kendilerini polis olarak tanıttı. "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı" diyerek paniğe sürükledikleri kadından, soruşturma yürütüleceği gerekçesiyle evindeki değerli eşyaları teslim etmesini istediler. Kadının talimatlara inanarak hazırladığı yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınlar, evinin önüne gelen motosikletli kişilere verildi.

Bir gün sonra dolandırıcılar aynı yöntemle bu kez bankadaki parayı istemek için yeniden aradı. Hesabında bulunan 500 bin TL'yi göndermek üzere bankaya giden kadın, işlem sırasında durumdan şüphelenen bir banka görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı ve paranın gönderilmesi engellendi.

Soruşturma ve yakalama:

İnegöl ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler güzergâh üzerindeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin İzmir Osmangazi ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İnegöl'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE POLİS KILIĞINDA YAŞLI KADINI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI