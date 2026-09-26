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Salihli üreticilerine zeytin sineğine karşı dikkat çağrısı

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytin sineğine karşı ruhsatlı ürün kullanımı ve ilaçlama-hasat bekleme süresine uymaya çağırdı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Salihli üreticilerine zeytin sineğine karşı dikkat çağrısı

salihli'de uyarı:

Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin üreticilerine, zeytin sineğiyle etkin mücadele çağrısı yapıldı. İlçe genelinde zararlıya karşı gerekli önlemlerin alınması ve uygulamaların takip edilmesi isteniyor.

müdürlüğün duyurusu:

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçe genelindeki zeytin üreticilerinin ruhsatlı bitki koruma ürünü kullanarak mücadele etmeleri gerektiği belirtildi.

ilaçlama-hasat bekleme süresi:

Duyuruda ayrıca, hasada yakın çeşitlerde ilaçlama yapılırken, kullanılan bitki koruma ürünü ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı. Bu sürelerin göz ardı edilmemesi hem ürün güvenliği hem de tüketime uygunluk açısından önem taşıyor.

Üreticilerden, zeytin sineğine karşı yapılacak mücadelede belirtilen tarihlere, uygulama talimatlarına ve ilaçlama-hasat arasındaki bekleme süresine dikkat etmeleri istendi. Müdürlüğün çağrısı, hem verim kayıplarını önlemeye hem de gıda güvenliğini korumaya yönelik bir hatırlatma niteliği taşıyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE ZEYTİN ÜRETİCİLERİ, ZEYTİN SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE KONUSUNDA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE ZEYTİN ÜRETİCİLERİ, ZEYTİN SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE KONUSUNDA UYARILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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