düzce kabağı yurtdışına kadar uzanan lezzetiyle öne çıkıyor

düzce kabağının yükselen ünü:

Düzce'nin İhsaniye köyünde çiftçilik yapan Remzi Yalçın, yörede üretilen kabakların aroma ve dayanıklılığı sayesinde hem Türkiye'nin farklı illerinde hem de Avrupa'da tanındığını söyledi. Yalçın, bölge kabaklarının gurbetçiler tarafından sıkça tercih edildiğini belirterek, "Düzce kabağını almak için otobandan çıktık diyorlar. Bu gerçekten çok meşhur bir kabak" ifadelerini kullandı.

yerel talep ve marka algısı:

Yalçın, her yörenin kendine özgü ürünleri olduğunu vurgulayarak Düzce'nin kabak ve karpuzuyla öne çıktığını anlattı. Bölgedeki üretimin, lezzeti ve dayanıklılığı nedeniyle tüketiciler tarafından bilinip tercih edildiğini aktaran Yalçın, bazı esnaf uygulamalarına da dikkat çekti. İstanbul'da bazı satıcıların farklı kabakları "Düzce kabağı" etiketiyle sunduğunu söyleyen Yalçın, bunun bölge ürününün meşhurluğunun bir sonucu olduğunu belirtti.

ihracat ve taşıma pratikleri:

Yalçın, Düzce'nin yüksek rutubetine rağmen burada yetişen kabakların dayanıklı olduğunu ve aromalarının öne çıktığını ifade etti. Ürünün sadece yurt içinde değil, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere gönderildiğini söyledi. Ayrıca gurbetçilerin memleketlerinden dönerken bagajlarına alabildikleri kadar kabak aldıklarını, bu sayede ürünün bölgeden geniş çapta taşındığını anlattı.

çeşitlilik, kullanım ve saklama:

Çiftçi Remzi Yalçın, yörede birçok kabak çeşidinin yetiştirildiğini aktardı. "Kara kabak"ın tamamen yerli çekirdeklerle üretildiğini, bunun yanı sıra "bal kabağı" olarak bilinen beyaz kabak ile Afyon kabağı ve yöreye özgü "kestane kabağı" gibi çeşitlerden söz etti. Yalçın, kestane kabağını en kaliteli ürün olarak nitelendirirken, Afyon kabağının büyük ama yumuşak olduğunu belirtti.

Ürünün muhafazasıyla ilgili bilgi veren Yalçın, doğru koşullarda saklandığında kabakların uzun süre dayanabildiğini söyledi: "Düzce kabağı çok dayanıklıdır. Bu kabağı aldığınızda ayaza verilmediği takdirde Ocak-Şubat, hatta Mart’a kadar kullanılır." Bu özellik, kabakların talep görmesinde ve pazarda kalıcı bir ürün haline gelmesinde etkili oluyor.

ata tohumları ve geleneksel değerlendirme:

Yalçın, bölgede ata tohumlarından yetiştirilen kabakların bulunduğunu ve muskat kabağının farklı şekillerde değerlendirildiğini ifade etti. Muskat kabağından marmelat ve reçel yapanlar, çorba ya da börek malzemesi olarak kullananlar olduğunu belirten Yalçın, yörede hem tatlı hem de tuzlu uygulamalarla kabakların değerlendirildiğini söyledi. Bu çeşitlilik, Düzce kabağının hem mutfak kültüründe hem de ticarette farklı açılımlar bulmasına katkı sağlıyor.

Düzce kabağı hem yerel üreticilerin gelir kaynağı hem de bölge tarımının bir markası olarak öne çıkıyor; lezzeti, dayanıklılığı ve çeşitliliğiyle tüketiciler açısından tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Düzce kabağının ünü ülke sınırları aştı