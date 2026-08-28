Samsun'da yardım için giden gemi dron saldırısına uğradı

Samsun açıklarında yardım için giden gemi hedef alındı

Samsun'dan hareket ettikten sonra Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğrayan Bordo Mavi gemisine yardım için bölgeye gönderilen L Kocatepe adlı geminin de saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. Saldırının ardından gemi geri dönerek Samsun Limanı'na ulaştı.

saldırının seyri ve gemideki durum:

Bordo Mavi'ye destek amacıyla bölgeye gönderilen L Kocatepe'nin de açıkta dron saldırısına hedef olduğu bildirildi. Olayın ardından gemide hasar meydana geldiği ve geminin limana dönüş yaptığı aktarıldı.

bölgede artan dron saldırıları:

Karadeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik dron saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Olay, bölgedeki deniz güvenliği ve seyir denetimlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

SAMSUN’DAN HAREKET ETTİKTEN SONRA KARADENİZ AÇIKLARINDA DRON SALDIRISINA UĞRAYAN BORDO MAVİ GEMİSİNE YARDIMA GİDEN L KOCATEPE ADLI GEMİ DE DRON SALDIRISINA UĞRADI. SALDIRININ ARDINDAN SAMSUN’A DÖNEN GEMİ, SAMSUN LİMANI’NA ULAŞTI.