samsunspor'un altyapısına 18 yaşında stoper transferi

Samsunspor Futbol Akademisi'ne yeni bir stoper katıldı
Emir Işık, Samsunspor Futbol Akademisi ile 2031 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak kırmızı-beyazlı formayı giymeye başladı. 18 yaşındaki stoper, kariyerine Adanaspor altyapısından transfer edildi ve kulübün genç oyuncu yatırımının parçası oldu.
İmza töreni ve katılımcılar:
İmza töreni Nuri Asan Tesislerinde düzenlendi. Törene kulübün organizasyonunda yer alan yetkililer katıldı; Futbol Direktörü Fuat Çapa törende genç oyuncuya başarı dileklerini iletti. Resmî imza ile birlikte Emir Işık, akademinin oyuncu havuzuna dahil edildi.
Kulübün hedefleri ve altyapı vurgusu:
Kulüp açıklamasında, yapılan transferin geleceğe yönelik yapılanma kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı. Uzun süreli sözleşme modeli, Samsunspor'un genç yetenekleri takip edip geliştirme ve A takıma entegre etme stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendirilebilir.
Samsunspor yetkilileri, genç stoperin kulüp bünyesinde gelişimini takip edeceklerini belirtti ve kırmızı-beyazlı forma altında başarı dileklerini ileterek Emir Işık'ı aileye karşıladı.
SAMSUNSPOR FUTBOL AKADEMİSİ, 18 YAŞINDAKİ STOPER EMİR IŞIK’I KADROSUNA KATTI.
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