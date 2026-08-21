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samsunspor'un altyapısına 18 yaşında stoper transferi

Samsunspor Futbol Akademisi, 18 yaşındaki stoper Emir Işık ile 2031'e dek geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu Adanaspor altyapısından geldi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

samsunspor'un altyapısına 18 yaşında stoper transferi

Samsunspor Futbol Akademisi'ne yeni bir stoper katıldı

Emir Işık, Samsunspor Futbol Akademisi ile 2031 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak kırmızı-beyazlı formayı giymeye başladı. 18 yaşındaki stoper, kariyerine Adanaspor altyapısından transfer edildi ve kulübün genç oyuncu yatırımının parçası oldu.

İmza töreni ve katılımcılar:

İmza töreni Nuri Asan Tesislerinde düzenlendi. Törene kulübün organizasyonunda yer alan yetkililer katıldı; Futbol Direktörü Fuat Çapa törende genç oyuncuya başarı dileklerini iletti. Resmî imza ile birlikte Emir Işık, akademinin oyuncu havuzuna dahil edildi.

Kulübün hedefleri ve altyapı vurgusu:

Kulüp açıklamasında, yapılan transferin geleceğe yönelik yapılanma kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı. Uzun süreli sözleşme modeli, Samsunspor'un genç yetenekleri takip edip geliştirme ve A takıma entegre etme stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendirilebilir.

Samsunspor yetkilileri, genç stoperin kulüp bünyesinde gelişimini takip edeceklerini belirtti ve kırmızı-beyazlı forma altında başarı dileklerini ileterek Emir Işık'ı aileye karşıladı.

SAMSUNSPOR FUTBOL AKADEMİSİ, 18 YAŞINDAKİ STOPER EMİR IŞIK’I KADROSUNA KATTI.

SAMSUNSPOR FUTBOL AKADEMİSİ, 18 YAŞINDAKİ STOPER EMİR IŞIK’I KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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