samsunspor'un altyapısına 18 yaşında stoper transferi

Samsunspor Futbol Akademisi'ne yeni bir stoper katıldı

Emir Işık, Samsunspor Futbol Akademisi ile 2031 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak kırmızı-beyazlı formayı giymeye başladı. 18 yaşındaki stoper, kariyerine Adanaspor altyapısından transfer edildi ve kulübün genç oyuncu yatırımının parçası oldu.

İmza töreni ve katılımcılar:

İmza töreni Nuri Asan Tesislerinde düzenlendi. Törene kulübün organizasyonunda yer alan yetkililer katıldı; Futbol Direktörü Fuat Çapa törende genç oyuncuya başarı dileklerini iletti. Resmî imza ile birlikte Emir Işık, akademinin oyuncu havuzuna dahil edildi.

Kulübün hedefleri ve altyapı vurgusu:

Kulüp açıklamasında, yapılan transferin geleceğe yönelik yapılanma kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı. Uzun süreli sözleşme modeli, Samsunspor'un genç yetenekleri takip edip geliştirme ve A takıma entegre etme stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendirilebilir.

Samsunspor yetkilileri, genç stoperin kulüp bünyesinde gelişimini takip edeceklerini belirtti ve kırmızı-beyazlı forma altında başarı dileklerini ileterek Emir Işık'ı aileye karşıladı.

SAMSUNSPOR FUTBOL AKADEMİSİ, 18 YAŞINDAKİ STOPER EMİR IŞIK’I KADROSUNA KATTI.