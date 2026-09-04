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Sanayinin rotası yeşile çevriliyor: Kayseri OSB'de yeşil sanayi buluşması

Kayseri OSB'de düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşmaları'nda bakanlık, bilim insanları ve sanayiciler yeşil dönüşüm önceliklerini ve destek imkanlarını paylaştı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sanayinin rotası yeşile çevriliyor: Kayseri OSB'de yeşil sanayi buluşması

Sanayinin rotası yeşile çevriliyor: Kayseri OSB'de yeşil sanayi buluşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Yeşil Sanayi Buluşmaları' etkinliğinin Kayseri OSB ev sahipliğinde düzenlenen oturumu Ahi Evran Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte bakanlık yetkilileri, bilim insanları, sanayiciler ve bölge temsilcileri bir araya gelerek yeşil dönüşümün gereklilikleri ve destek mekanizmaları hakkında bilgi paylaştı.

Katılımcılar ve açılış konuşması:

Toplantıya Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan, Kayseri OSB Bölge Müdürü Uğur Akdeniz ile bakanlık yetkilileri, akademisyenler ve sanayiciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yalçın, küresel ekonomik gelişmelerin üretime yaptığı etkilere dikkat çekti ve Avrupa-Asya talep daralmaları, ABD-Çin ticaret gerilimi ile Rusya-Ukrayna, ABD-İsrail ve İran çatışmalarının sanayi üzerindeki belirsizlik yaratan sonuçlarını aktardı.

Yalçın, hükümetin mali disiplin adımlarının sonuçlarına işaret ederken, üretim ve yatırımların krediye erişiminde yaşanan kısıtlar, hammaddeya erişim güçlükleri, döviz kuru baskıları ile enerji ve işçi maliyetlerinin üretim üzerinde sıkıntı yarattığını vurguladı.

Sanayicilerin öncelikleri ve beklentileri:

Toplantıda öne çıkan talepler arasında enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve sanayiye özel tarifeler, hammadde ve lojistik maliyetlerine yönelik destekler, SGK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ile düşük faizli, uzun vadeli finansmana erişimin kolaylaştırılması yer aldı. Yalçın ayrıca dijitalleşme, teknoloji yatırımları ve enerji verimliliği projelerinin desteklenmesinin rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Sanayinin yeşil dönüşümünün artık tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çeken Yalçın, 'Hep birlikte, daha yeşil, daha güçlü ve daha rekabetçi bir sanayi için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan da bakanlığın Yeşil Dönüşüm çalışmalarına dair bilgiler paylaştı ve etkinliğin verimli geçmesini diledi.

Kayseri OSB'de düzenlenen oturumda bilim insanları ve bakanlık yetkilileri tarafından hazırlanan projeler ile sunulan destek programları sanayicilere ayrıntılı şekilde tanıtıldı; katılımcılar uygulama ve finansman süreçleri hakkında soru ve görüşlerini paylaştı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ KAPSAMINDA...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ KAPSAMINDA, SANAYİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN, ‘YEŞİL SANAYİ BULUŞMALARI’ ETKİNLİĞİ KAYSERİ OSB’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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