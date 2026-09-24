Şanlıurfa'da 5.4'lük sarsıntı: veliler okullardan çocuklarını almaya başladı

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, özellikle okullarda kısa süreli panik yarattı. Veliler, çocuklarını okuldan almak için okulların önüne yöneldi.

depremin teknik ayrıntıları:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan, büyüklüğü 5.4 olarak ölçülen deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak bildirildi.

yerel etkiler ve gözlemler:

Deprem, çevre illerde de hissedildi. Okullarda görevli personel ve öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hızlıca önlemler aldı; veliler ise çocuklarını almak için okullara gelerek durumu takip etti. Olayın ardından resmi kurumların duyuruları ve yönlendirmeleri bekleniyor.

Şanlıurfa'da deprem sonrası veliler çocuklarını okuldan alıyor