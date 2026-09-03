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Şanlıurfa'da nakliye izi soruşturmayı çözdü: bir gözaltı

Eyyübiye'de 25 Ağustos'ta satışa çıkarılan 2 büyükbaş için 315 bin lira alacağı iddiasıyla dolandırıcılık soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da nakliye izi soruşturmayı çözdü: bir gözaltı

Şanlıurfa'da nakliye izi soruşturmayı çözdü: bir gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyükbaş hayvan satışında dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eyyübiye ilçesinde 25 Ağustos'ta H.A.'nın satışa çıkardığı 2 büyükbaş için kendisini alıcı olarak tanıtan bir kişiyle telefonla iletişime geçildiği belirlendi. H.A.'nın hayvanların satışı için 315 bin lira karşılığında anlaştığı, hayvanların nakliye aracıyla gönderildiği ancak ücretin tahsil edilemediği tespit edildi.

olayın tespit ve saha çalışmaları:

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen saha çalışmasında olayda kullanıldığı belirtilen araç ve sürücüsüne ulaşıldı. Yapılan araştırma ve veri incelemeleri sonucunda olayla ilişkilendirilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve soruşturmaya ilişkin deliller toplandı.

operasyon ve soruşturmanın son durumu:

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve jandarma açıklamalarına göre ek işlemler devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA BÜYÜKBAŞ HAYVAN DOLANDIRICILIĞINDA 1 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA BÜYÜKBAŞ HAYVAN DOLANDIRICILIĞINDA 1 GÖZALTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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